Зидан повика талант на ПСЖ вместо Чуамени

От Франция обявиха официално, че младият талант на Пари Сен Жермен Сени Маюлу е повикан от селекционера Зинедин Зидан в мъжкия национален отбор на "петлите".

Зидан реди състава за дербито с Италия на фона на кадрови проблеми и отсъствието на Чуамени

20-годишният вътрешен полузащитник ще замести контузилия се Орелиан Чуамени.

Senny Mayulu (PSG) rejoint l’Équipe de France dès cet après midi. https://t.co/0FtbhG5vCb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2026

Това е първа повиквателна за Маюлу, който досега се подготвяше с младежкия отбор на Франция, за който има записани дотук 4 мача. Освен в средата на терена той може да играе и в предни позиции.

Маюлу има записани 3 гола и 2 асистенции в общо 9 срещи за ПСЖ дотук през сезона. В последните три мача на европейските клубни шампиони младокът бе титуляр и игра като централен нападател във формацията на Луис Енрике, като се разписа срещу Льо Авър и Виляреал.

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Снимки: Imago