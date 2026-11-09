Киву: Играхме великолепно, но винаги има какво да се подобрява

Интер постигна категорична победа с 2:0 над Комо в неделния двубой от Серия "А", а наставникът Кристиан Киву остана изключително доволен от отборния дух и показаното на терена.

Срещата бе последна за тима преди паузата за мачовете на националните отбори, завършвайки изключително интензивен период от девет срещи след октомврийския международен прозорец.

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„Бих започнал с това, че изиграхме девет двубоя в рамките на 27 дни – график, който отне страшно много енергия и донесе немалко възходи и падения. Винаги се стремим към подобрение, но понякога просто трябва да преглътнеш егото си, да работиш здраво и да подходиш към предстоящите мачове с правилната нагласа", сподели Киву след срещата.

„Днес вдигнахме темпото и интензивността, а подготовката ни се отплати както с качество, така и с ефективна преса. Играхме като истински колектив. През първата част се справихме отлично във всеки компонент, а след това просто управлявахме различните моменти от мача. Поздравявам момчетата, днес бяха великолепни", продължи румънецът.

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Запитан дали поражението в градското дерби срещу Милан през миналия уикенд е подействало мотивиращо на тима, Киву бе категоричен: „Винаги има какво да се подобрява. Не можеш да имаш всичко и да си безгрешен във всеки двубой. Трябва да се приеме, че сезонът е дълъг и програмата включва изключително много срещи.“

„Нещата вървят по план. Загубихме дербито, но бяхме длъжни да продължим напред. Нужно е да гледаме в една посока. Показахме реакция след разочарованията срещу Милан и Брюж. Равносметката от последните девет срещи е, че категорично можехме да се справим по-добре, но резултатите можеха да бъдат и по-лоши", добави Киву.

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Снимки: Gettyimages