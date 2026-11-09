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Звездите на ПАОК потеглиха към България, избраха да останат в Правец

  • 9 ное 2026 | 17:07
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Звездите на ПАОК потеглиха към България, избраха да останат в Правец

Отборът на ПАОК проведе занимание в Солун и потегли към България, където утре от 19:00 часа ще се изправи срещу Балкан в мач от седмия кръг на турнира ЕвроКъп в "Арена Ботевград".

Гръцкият тим идва в Ботевград с всичките си звезди с изключение на турския баскетболист Чеди Осман, който претърпя операция на коляното и ще бъде извън терените няколко месеца. Самият клуб сподели в социалните мрежи снимки от отпътуването, както и информацията, че ще се настани в Правец.

В състава на "черно-белите" се отличават имената на Ник Калатес, Наз Митроу-Лонг, Донатас Мотиеюнас, Кайл Алекзандър.

Очаква се сериозна агитка на ПАОК да подкрепи своя любим отбор, като организираните фенове ще са 550 на този етап, но интересът към билетите продължава да бъде доста сериозен.

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Гърците са на трето място във временното класиране в своята Група D с четири победи и две загуби от началото на сезона в европейската надпревара, а Балкан заема последната позиция в таблицата с един успех и пет поражения.

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