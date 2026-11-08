Иван Станчев за победата в дербито

В Каспичан, Волов Шумен 2007 спечели гостуването си на Ботев (Нови пазар) с 4:0. Дербито е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 взе дербито за половин полувреме

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Всичко свърши за едно полувреме. През второто полувреме запазихме ритъма, не се отпуснахме, но предвид резултата нямаше нужда от толкова сериозна агресия. Ботев си е добър отбор. Не видях някакво отчаяние от този резултат. Победихме си ги заслужено и то с доста“.

Снимка: fcvolovshumen.com

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