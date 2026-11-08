Ивайло Станчев: Убедително представяне

Черноморец (Балчик) победи у дома последния в класирането Доростол (Силистра) със 7:0. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) разгроми Доростол

Ивайло Станчев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Убедително представяне от нашия отбор. Въпреки направените ротации в състава, момчетата подходиха изключително сериозно към срещата и показаха своите качества. Радващо е, че всеки получи възможност да допринесе за представянето на отбора и да покаже, че можем да разчитаме на целия състав. Най-важното е да запазим добрия ритъм, колективния дух и сериозното отношение, които показваме“.

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