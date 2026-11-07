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  2. Септември 98 (Тервел)

Геша за хикса в Аксаково

  • 7 ное 2026 | 21:40
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Геша за хикса в Аксаково

1:1 приключиха в Аксаково, едноименния тим и Септември (Тервел). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Аксаково измъкна точката накрая
Аксаково измъкна точката накрая

Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред клубния сайт.

„Теренът беше много лош и духаше много коварен вятър, който променяше траекторията на топката. Все пак цял мач водихме, тичахме и накрая допуснахме голяма глупост, след която получихме изравнителен гол. Това беше първият точен удар във вратата. Оправдавам играчите, защото теренът беше много лош, имаше много тичане, борене и блъскане. Но наистина трябваше да отбележим втори гол. Имахме ситуации, които трябваше да ги завършим подобаващо. Вече отборът започна да се събира в по-сериозен състав и можем да си позволим някой да отсъства. Но не трябваше да става това в 93-ата минута. Иначе нямам забележки към отбора. Каквото можаха, дадоха“.

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