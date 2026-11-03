Неудържимият Лука Дончич с нов спектакъл, Лейкърс прегазиха Маями Хийт

Лос Анджелис Лейкърс записа категорична победа със 138:117 срещу Маями Хийт в пореден двубой от редовния сезон на НБА. Главната фигура на паркета отново бе Лука Дончич, който сътвори поредния си спектакъл от началото на кампанията и завърши с 42 точки, 13 асистенции и 7 борби.

За словенския плеймейкър това бе пети последователен мач с поне 37 отбелязани точки. Само денонощие след като реализира 45 точки и 15 асистенции срещу Торонто, Дончич наниза шест тройки и дирижираше изцяло нападението на „езерняците“. Това е четвъртото му представяне с над 40 точки в последните пет срещи, като в този период той поддържа внушителна средна успеваемост от 43,4 точки.

Luka Doncic vs Heat: 42 PTS 13 AST 7 REB 2 STL https://t.co/KSKIclPuYi — Laker Performances (@LALPerformance) November 3, 2026

Действащият топреализатор на лигата постави основите на успеха още в откриващата четвърт, в която се отчете с 16 точки, 5 асистенции и 4 овладени топки. Дончич вече имаше 24 точки до почивката, а с нови девет бързи пункта в първите минути на второто полувреме изведе домакините до солиден аванс от 93:74. Маями така и не успя да застраши преднината на съперника до края, като Остин Рийвс пое отговорността в нападение по време на почивката на Дончич в началото на последната четвърт.

Luka Dončić is the first Lakers player to score 20+ in the 1st half in five straight games since Kobe Bryant in ‘07 🤯 https://t.co/kqd6HYIHKl — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 3, 2026

Рийвс приключи срещата с 27 точки, а Уокър Кеслър направи силен мач с „дабъл-дабъл“ от 15 точки и 15 борби за Лейкърс, които вече имат баланс от шест победи и две загуби. В състава на калифорнийци след три мача отсъствие заради травма в крака се завърна крилото Зиайър Уилямс, макар Джейк ЛаРавия отново да започна като титуляр.

За Маями Янис Адетокунбо бе най-резултатен с 30 точки, 12 борби и 7 асистенции. „Горещите“ стартираха серията си от пет поредни гостувания на Запад с пета загуба в първите седем двубоя от дебютния сезон на гръцката звезда с екипа на тима от Флорида. Клей Томпсън добави 19 точки, а Бам Адебайо завърши с 16 за гостите.

Giannis doing this on a elite rim protector is crazy https://t.co/qx6F58JakA — Heat Clips 🎬 (@MiamiClip) November 3, 2026

Президентът на Маями Пат Райли получи топли аплодисменти от феновете в залата, след като бе показан на мултимедийното табло. През миналия сезон Лейкърс увековечиха легендарния си треньор от ерата „Шоутайм“ със статуя пред съоръжението. В следващите си срещи в сряда Маями гостува на Лос Анджелис Клипърс, докато Лейкърс ще играят като гости срещу Сакраменто.

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