Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Неудържимият Лука Дончич с нов спектакъл, Лейкърс прегазиха Маями Хийт

  • 3 ное 2026 | 11:14
  • 914
  • 1
Неудържимият Лука Дончич с нов спектакъл, Лейкърс прегазиха Маями Хийт

Лос Анджелис Лейкърс записа категорична победа със 138:117 срещу Маями Хийт в пореден двубой от редовния сезон на НБА. Главната фигура на паркета отново бе Лука Дончич, който сътвори поредния си спектакъл от началото на кампанията и завърши с 42 точки, 13 асистенции и 7 борби.

За словенския плеймейкър това бе пети последователен мач с поне 37 отбелязани точки. Само денонощие след като реализира 45 точки и 15 асистенции срещу Торонто, Дончич наниза шест тройки и дирижираше изцяло нападението на „езерняците“. Това е четвъртото му представяне с над 40 точки в последните пет срещи, като в този период той поддържа внушителна средна успеваемост от 43,4 точки.

Действащият топреализатор на лигата постави основите на успеха още в откриващата четвърт, в която се отчете с 16 точки, 5 асистенции и 4 овладени топки. Дончич вече имаше 24 точки до почивката, а с нови девет бързи пункта в първите минути на второто полувреме изведе домакините до солиден аванс от 93:74. Маями така и не успя да застраши преднината на съперника до края, като Остин Рийвс пое отговорността в нападение по време на почивката на Дончич в началото на последната четвърт.

Рийвс приключи срещата с 27 точки, а Уокър Кеслър направи силен мач с „дабъл-дабъл“ от 15 точки и 15 борби за Лейкърс, които вече имат баланс от шест победи и две загуби. В състава на калифорнийци след три мача отсъствие заради травма в крака се завърна крилото Зиайър Уилямс, макар Джейк ЛаРавия отново да започна като титуляр.

За Маями Янис Адетокунбо бе най-резултатен с 30 точки, 12 борби и 7 асистенции. „Горещите“ стартираха серията си от пет поредни гостувания на Запад с пета загуба в първите седем двубоя от дебютния сезон на гръцката звезда с екипа на тима от Флорида. Клей Томпсън добави 19 точки, а Бам Адебайо завърши с 16 за гостите.

Президентът на Маями Пат Райли получи топли аплодисменти от феновете в залата, след като бе показан на мултимедийното табло. През миналия сезон Лейкърс увековечиха легендарния си треньор от ерата „Шоутайм“ със статуя пред съоръжението. В следващите си срещи в сряда Маями гостува на Лос Анджелис Клипърс, докато Лейкърс ще играят като гости срещу Сакраменто.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс пи вино от чашата на фен и туърква при победата на 76ърс срещу Булс

ЛеБрон Джеймс пи вино от чашата на фен и туърква при победата на 76ърс срещу Булс

  • 3 ное 2026 | 11:38
  • 533
  • 0
Атланта Хоукс се измъчи срещу шестте здрави играчи на Индиана Пейсърс

Атланта Хоукс се измъчи срещу шестте здрави играчи на Индиана Пейсърс

  • 3 ное 2026 | 10:28
  • 540
  • 0
Макси и завърналите се звезди на 76ърс прегазиха Чикаго Булс

Макси и завърналите се звезди на 76ърс прегазиха Чикаго Булс

  • 3 ное 2026 | 09:43
  • 786
  • 0
Гилджъс-Алекзандър избухна с 43 точки в първия мач от серията между Оклахома и Кливланд

Гилджъс-Алекзандър избухна с 43 точки в първия мач от серията между Оклахома и Кливланд

  • 3 ное 2026 | 09:01
  • 1821
  • 0
Резултати от днешните мачове в НБА

Резултати от днешните мачове в НБА

  • 3 ное 2026 | 08:04
  • 2898
  • 0
Миньор пречупи Ботев Враца с 42 точки за една четвърт

Миньор пречупи Ботев Враца с 42 точки за една четвърт

  • 2 ное 2026 | 21:10
  • 1413
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 10292
  • 25
Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

  • 3 ное 2026 | 12:16
  • 3069
  • 0
Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 6041
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 301758
  • 88
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 8444
  • 7
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 9715
  • 38