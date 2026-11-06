Венеция спечели битката на дъното и прати Удинезе на последното място

Венеция победи Удинезе с 2:1 на „Пиер Луиджи Пенцо“ в среща от 11-ия кръг на Серия „А“. Тома Башич (53′) откри резултата, а автогол на Матиас Морено (57′) възстанови равенството. Кике Перес (65′) обаче донесе успеха на домакините с красиво попадение. Така Венеция изпревари съперника си и му отстъпи последното място в класирането.

През първото полувреме голове нямаше. В 36-ата минута Кийнън Дейвис прати топката в гредата, но ситуацията бе спряна заради негова засада.

Венеция поведе в 53-тата минута. Антоан Ено получи по десния фланг и центрира по земя към Башич, който засече топката във вратата.

Само четири минути по-късно Удинезе изравни. След центриране пред вратата Дейвис засече топката, а тя се отклони в Морено и влезе в мрежата. Попадението бе записано като автогол на защитника на домакините.

Развръзката дойде в 65-ата минута, когато Кике Перес се разписа с красив удар от границата на наказателното поле за 2:1.

В 80-ата минута Акор Адамс също изпрати топката в мрежата на Удинезе, но попадението му бе отменено заради игра с ръка.

След победата Венеция е на 19-ото място с 6 точки. Удинезе вече е последен с 5 пункта.

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Снимки: Gettyimages