Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Венеция

Венеция спечели битката на дъното и прати Удинезе на последното място

  • 6 ное 2026 | 23:44
  • 368
  • 0
Венеция спечели битката на дъното и прати Удинезе на последното място

Венеция победи Удинезе с 2:1 на „Пиер Луиджи Пенцо“ в среща от 11-ия кръг на Серия „А“. Тома Башич (53′) откри резултата, а автогол на Матиас Морено (57′) възстанови равенството. Кике Перес (65′) обаче донесе успеха на домакините с красиво попадение. Така Венеция изпревари съперника си и му отстъпи последното място в класирането.

През първото полувреме голове нямаше. В 36-ата минута Кийнън Дейвис прати топката в гредата, но ситуацията бе спряна заради негова засада.

Венеция поведе в 53-тата минута. Антоан Ено получи по десния фланг и центрира по земя към Башич, който засече топката във вратата.

Само четири минути по-късно Удинезе изравни. След центриране пред вратата Дейвис засече топката, а тя се отклони в Морено и влезе в мрежата. Попадението бе записано като автогол на защитника на домакините.

Развръзката дойде в 65-ата минута, когато Кике Перес се разписа с красив удар от границата на наказателното поле за 2:1.

В 80-ата минута Акор Адамс също изпрати топката в мрежата на Удинезе, но попадението му бе отменено заради игра с ръка.

След победата Венеция е на 19-ото място с 6 точки. Удинезе вече е последен с 5 пункта.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Минчев и Краковия загубиха дербито на Краков

Минчев и Краковия загубиха дербито на Краков

  • 7 ное 2026 | 00:52
  • 104
  • 0
Пропусната дузпа провали Севиля срещу Алавес

Пропусната дузпа провали Севиля срещу Алавес

  • 7 ное 2026 | 00:27
  • 272
  • 0
Тиерно Бари отново герой за Евертън за обрат срещу Ковънтри

Тиерно Бари отново герой за Евертън за обрат срещу Ковънтри

  • 7 ное 2026 | 00:12
  • 378
  • 1
Тулуза се ориентира по-добре в мъглата и пречупи Страсбург

Тулуза се ориентира по-добре в мъглата и пречупи Страсбург

  • 6 ное 2026 | 23:58
  • 311
  • 0
Хамбургер съсече десетима от Борусия (М) с красиви голове

Хамбургер съсече десетима от Борусия (М) с красиви голове

  • 6 ное 2026 | 23:29
  • 458
  • 2
Визела с Христов и Бастунов пропиля преднина от два гола

Визела с Христов и Бастунов пропиля преднина от два гола

  • 6 ное 2026 | 22:53
  • 539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

Вездесъщ Китанов и непримирим Дунав спряха Ботев на "Колежа"

  • 6 ное 2026 | 21:09
  • 25379
  • 70
Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

Официално! ЦСКА приема Трабзонспор на "Армията"

  • 6 ное 2026 | 19:20
  • 18837
  • 147
Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

Страхотен Везенков не стигна на Олимпиакос за обрат срещу Цървена звезда

  • 6 ное 2026 | 23:12
  • 11854
  • 17
Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

Септември с важна победа в столичния сблъсък на дъното

  • 6 ное 2026 | 18:48
  • 17733
  • 47
Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

Анализът на Нико Петров: Сърце, душа и "синя" лудост

  • 6 ное 2026 | 16:03
  • 10209
  • 46
Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

  • 6 ное 2026 | 15:18
  • 7781
  • 12