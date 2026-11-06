Иван Станчев: Очаквам да спечелим

Утре в Каспичан, Волов-Шумен 2007 ще гостува на Ботев (Нови пазар). Срещата между съседите е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Дербитата винаги са непредсказуеми. Моментното класиране не е от значение. Който излезе по-мобилизиран и се раздаде на терена, има по-добри шансове за краен успех. При нас амбицията е на лице. Смятам, че имаме нужния потенциал. Съперникът също показа добри игри и постигна резултати. Надявам се, че ще се радваме след последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Иван Станчев, президент на шуменски клуб.

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