Очаквайте на живо: "Осакатен" Реал Мадрид ще се надлъгва с лидера в Евролигата в Испания

Отборите на Реал Мадрид и Панатинайкос слагат началото на кръг №10 в Евролигата с мегадерби в Испания. Срещата е днес от 21:45 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо.

Факундо Кампацо ще пропусне мача. Аржентинският гард е с мускулна травма на крака, а срокът за завръщането му остава неясен.



Мартинес няма да може да разчита и на Тео Маледон и Микаел Янтунен. Двамата се контузиха срещу Фенербахче в предишния кръг. Габриел Дек и Усман Гаруба продължават да се възстановяват от травми, които ще ги държат извън игра за по-дълго.



Американският гард Ник Смит-младши получи лекарско разрешение да се върне на паркета и може да играе срещу гранда от Атина.

Испанският гранд заема четвърта позиция в класирането с баланс от 6 победи и 3 загуби от началото на сезон в "турнира на богатите", а гръцкият колос е лидер в таблицата със 7 успеха и 2 поражения до този момент.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages