Левски приключи участието си в Европа след загуба от Аполо 8

Волейболистките на Левски София загубиха у дома от нидерландския Аполо 8 (Борне) с 1:3 (19:25, 25:20, 14:25, 10:25) в реванша от 1/32-финалите на „Чалъндж къп“. След поражението с 0:3 в първата среща „сините“ приключиха участието си в турнира. Двубоят в зала „Левски София“ продължи 88 минути.

Аполо 8 натрупа преднина от 16:9 в първия гейм и го спечели с 25:19. Левски отговори във втората част, в която обърна ранното си изоставане, поведе с 21:14 и изравни след 25:20. В следващите два гейма гостенките наложиха превъзходството си. Те се откъснаха с 16:8 в третия и с 16:7 в четвъртия, за да затворят срещата след 25:14 и 25:10. Малко преди края на срещата Димана Иванова притесни всички в Левски, след като получи травма при мрежата и бе принудително заменена.

Драган Нешич: Този отбор е класа над нас, но ще работим да бъдем по-технически грамотни

Най-резултатна за „сините“ беше Джоана Алкантара с 15 точки - 13 успешни атаки и 2 блокади. Венеса Радева беше най-резултатната българка за домакините със 7 точки, а Ела Грей добави 6 точки. Габриела Жекова завърши с 6 точки - 4 от атака и 2 аса. За Аполо 8 Ифке Йелсма реализира 16 точки, Елине Рохаан завърши с 15, а Карлайн Сане Кубрюге - с 12.

ЛЕВСКИ СОФИЯ – АПОЛО 8 (БОРНЕ) 1:3 (19:25, 25:20, 14:25, 10:25)

ЛЕВСКИ СОФИЯ: Димана Иванова 2 т., Ела Грей 6 т., Венеса Радева 7 т., Джоана Монтеро Алкантара 15 т., Габриела Жекова 6 т., Елена Коларова 2 т. – Мила Пашкулева-либеро 0 т. (Адриана Алексиева 0 т., Лия Млякова 1 т., Зорница Стефанова 1 т., Лиана Василева 0 т., Красимира Гарова 1 т., Аделина Славова 0 т., Никол Стефанова-либеро 0 т.)

Старши треньор: Драган Нешич

АПОЛО 8: Карлайн Сане Кубрюге 12 т., Фльор Мейндерс 3 т., Розмарейн Гроотерс 10 т., Изабел Елине Краан 10 т., Ифке Йелсма 16 т., Елине Рохаан 15 т. – Яра ван де Вен-либеро 0 т. (Мерел ван Дайк 2 т., Лоте ван дер Хорст 1 т., Лоте Висинк 0 т., Йоринда Кремер-либеро 0 т., Лина Берндсен 4 т., Ноортйе Баухойс 0 т.)

Старши треньор: Джефри Схарбай

Снимки: CEV

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