Драган Нешич: Този отбор е класа над нас, но ще работим да бъдем по-технически грамотни

Старши треньорът на женския волейболен отбор на „Левски“ Драган Нешич анализира представянето на тима след втория двубой срещу „Аполо 8“. Въпреки поражението, специалистът акцентира върху силните моменти през втория гейм, извличането на полезни поуки и въвеждането на нови тактически елементи в отбора.

„Днес за съжаление имахме не сили, но технически качества за този един гейм, който беше изключително важен. Искам да поздравя момичетата, без значение от статистиката, която изобщо не ме интересува в този момент. Мен ми беше много важно това, което тренирахме, днес да го покажем. Този отбор ни показа, че е класа над нас. Радваме се, защото и нашите момичета виждат колко още имаме да работим“.

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Нешич потвърди, че промените в посрещането са били продиктувани и от трудностите в предишния мач срещу ЦСКА.

"Абсолютно сте прав. И това много ме радва в тази ситуация, защото момичетата не бяха убити от това нещо. Създадохме една нова система, направихме организация и това днеска даде много повече резултати."

Вижте, аз много се радвам, че ние имаме Ела, имаме Габриела Жекова, имаме и другите две посрещачки - Зорница и Краси, и много се радвам, че хората бият сервис върху тях. Това е единственият начин да ги изгради като посрещачи. Така че аз не искам това да ги изгражда, не искам да се скриват. Поздравления на Мила, която успява да отива навсякъде. Тя, момичето, приема тази система - да е навсякъде. Мила е изключително либеро, което не играе за статистика, така че съм сигурен, че тя ще стане топ световно либеро", коментира Нешич насочения сервис на нидерландския тим, който избягваше Мила Пашкулева.

В заключение треньорът даде актуална информация около състоянието на Димана Иванова, която пострада след сблъсък на терена.

„Тя за съжаление се сблъска със състезателка от „Аполо 8“, обаче ние имаме един прекрасен остеопат и физиотерапевт и Димана утре, сигурен съм, че ще е много добре“.

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