ПАОК взе 550 билета за феновете си за гостуването в Ботевград

ПАОК осигури 550 билета за привържениците си за гостуването на Балкан в ЕвроKъп. Билетите са предназначени за различните фен клубове на солунския тим, който ще разчита на подкрепа от трибуните на „Арена Ботевград“.

Балкан посреща ПАОК във вторник, 10 ноември, от 19:00 ч. в среща от седмия кръг в група D. Това ще бъде първият мач между двата отбора през сезона и последният им двубой от първия дял на груповата фаза.

Гостуването в Ботевград ще е четвърто за ПАОК в турнира. В първите си три срещи навън солунският тим спечели срещу Босна в Сараево със 75:72, а след това отстъпи на Лиеткабелис и Бахчешехир. На 13 януари 2027 г. Балкан ще върне визитата в Солун в последния, 14-и кръг от груповата фаза.

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Снимки: Imago