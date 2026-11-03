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Франк Шмид се разделя с Хайденхайм след две десетилетия начело

  • 3 ное 2026 | 23:38
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Франк Шмид се разделя с Хайденхайм след две десетилетия начело

Дългогодишният наставник на Хайденхайм Франк Шмит ще се оттегли от треньорския пост след приключването на настоящата кампания, информира агенция ДПА. С това ще бъде сложен край на забележителен период от близо 20 години, в които той ръководи състава.

Шмит успя да превърне скромния клуб в сензация, като го изкачи до елита на Бундеслигата и му осигури участие в европейските клубни турнири. В момента отборът се състезава във втора дивизия на Германия, където заема шеста позиция след десет изиграни кръга от шампионата.

Специалистът държи рекорда за най-дълго управлявал треньор на един клуб в цялата история на германския професионален футбол. Въпреки желанието на ръководството да задържи своя емблематичен наставник, той е решил, че е настъпил моментът за раздяла.

„Усилията, които ръководството положи, за да подновим договора ми, бяха наистина впечатляващи. През последните седмици обаче осъзнах, че е време да взема това решение, за да може клубът да планира спокойно своето бъдеще“, сподели Шмит.

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Снимки: Gettyimages

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