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Артета с добри новини за Салиба и с едно наум за мача със Славия

  • 3 ное 2026 | 23:03
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Артета с добри новини за Салиба и с едно наум за мача със Славия

Мениджърът на Арсенал Микел Артета предупреди, че отборът му ще има трудна задача при гостуването на Славия (Прага) в Шампионската лига. Испанецът изтъкна качествата на чешкия съперник, а след това коментира предстоящото завръщане на Уилям Салиба и конкуренцията в защитата.

„Труден съперник. Наистина добър отбор. Много конкурентоспособен, с отлична нагласа. Имат ясна идея и принципи, които искат да прилагат. Знаем, че ни очаква много труден мач“, заяви Артета.

Треньорът изрази задоволство от възстановяването на Салиба след травмата в гърба, като подчерта, че завръщането му трябва да бъде внимателно преценено.

„Процесът, сроковете и начинът, по който се подходи към контузията, и особено усещанията на Уили през цялото това време бяха много, много положителни. Сега трябва да намерим подходящия момент за него и да му дадем точния брой минути. Надявам се това да стане съвсем скоро“, обясни той.

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Артета не смята, че наличието на повече варианти в защитата след завръщането на французина ще представлява проблем. Мениджърът посочи, че Езри Конса може да играе и като краен бранител, макар естествената му позиция да е в центъра на отбраната.

„Досега не сме разполагали с този лукс. Когато са здрави и на разположение, имаме възможност да разпределяме игровото време и натоварването им и да се справяме със сгъстената програма“, допълни испанецът.

Артета коментира и конкуренцията в халфовата линия, като изтъкна отдадеността на Мартин Субименди.

„Имаме варианти в средата на терена. Както всички останали, всеки трябва да бъде готов. Всички ще получат възможност да играят, а след това всичко опира до представянето. Неговата енергия, отдаденост и желание да помага винаги са налице.“

Мениджърът на Арсенал изрази и съболезнованията си за смъртта на нападателя на Тенерифе Хесус де Мигел.

„Това е съкрушително. Да загуби живота си по такъв начин е нещо, за което днес не мога да намеря думи. От името на всички в клуба искаме да изкажем съболезнования на семейството на Хесус де Мигел и на всичките му близки“, заяви Артета.

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