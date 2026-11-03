Улрих Чомче пред Sportal.bg: Отиваме да победим и да ги разбием

Отборът на Балкан замина за мача от шестия кръг на турнира ЕвроКъп срещу Босна Роял в Сараево, а на летището баскетболистът на ботевградския тим Улрих Чомче застана пред камерата на Sportal.bg, за да сподели очакванията си за двубоя.

“За всеки мач отиваме с едно и също настроение. Отиваме да победим и да ги разбием."

Той коментира завръщането на Джаванте МакКой след контузията, както и липсата на контузените играчи.

“Джаванте е страхотен играч, който дава много на отбора. Това е отборен спорт, всеки един играч е важен и се молим и надяваме играчите, които са контузени да оздравеят и да се върнат по-бързо на терена.”

За край на нашия разговор, Чомче даде оценка и на съперника и разкри как може Балкан да излезе победител от този мач.

“Опонентът е много силен, много добър, трябва да играем агресивно и да взимаме по-често топката, това казва треньорът винаги. Това, което трябва да правим е да взимаме топката и ще спечелим този мач със сигурност.”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg