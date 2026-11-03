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Балкан замина за Сараево в добро настроение, но с две липси в състава

  • 3 ное 2026 | 19:26
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Отборът на Балкан замина днес за поредното предизвикателство в ЕвроКъп. Играчите и треньорите на българския шампион се отправиха към Сараево с полет през Виена, където утре (4 ноември) от 20:30 часа ще се изправят срещу местния Босна Роял в мач от шестия кръг на европейския турнир.

Ботевградският тим пристигна на Летище "Васил Левски" в добро настроение, но с две липси в състава, видя екипът на Sportal.bg. В сметките на старши треньора Богдан Караичич не попаднаха контузеният гард Дарнел Едж, както и Алекс Дукас. С отбора пътува българският национал Иван Спиров.

До момента Балкан няма победа в надпреварата, където допусна пет поражения, а съперникът му е с две победи и три поражения в сметката си от началото на кампанията.

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