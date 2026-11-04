Арсенал не очаква проблеми срещу колебливия Славия (Прага)

В четвъртия кръг от основната фаза на Шампионската лига чешкият Славия (Прага) приема английския вицешампион Арсенал. Двубоят ще се играе на стадион "Фортуна Арена" в Прага от 22:00 часа. Главен съдия на сблъсъка е германецът Тобиас Щийлер.

Славия (Прага) преминава през труден период в Европа, като се намира на 32-ро място в класирането на Шампионската лига с актив от едва 1 точка след 3 изиграни мача (0 победи, 1 равенство и 2 загуби при голова разлика 4:7). В предишния кръг от турнира отборът, воден от старши треньора Индрих Търпишовски, постигна равенство 2:2 като гост на Фенербахче.

На домашната сцена обаче Славия се представя на много високо ниво. В последния си мач от чешката 1. Лига отборът смаза Яблонец с 5:0 като гост, а преди това се класира за следващата фаза за Купата на Чехия с победа 4:0 срещу Артис (Бърно). Тимът от Прага влиза в предстоящия евромач в добро настроение от последните изразителни успехи у дома, но под натиск за точки на международната сцена.

Гостите от Лондон заемат 7-мо място в таблицата на Шампионската лига със 7 точки (2 победи, 1 равенство и 0 загуби при голова разлика 6:2). Воденият от Микел Артета състав остава без поражение в Европа през този сезон, като в миналия кръг завърши 2:2 при визитата си на Байерн (Мюнхен).

В Премиър лийг Арсенал показва отлична форма и в последния си мач постигна ценна победа с 1:0 като гост на Ливърпул, а преди това надигра Евертън с 2:0 на "Емиратс". Единственото скорошно разочарование за тима бе отпадането от Карабао Къп от Флийтууд след 1:1 в редовното време и 3:5 при дузпите.

В последните 3 мача между двата отбора Арсенал има предимство с 2 победи и 1 равенство, а Славия все още няма успех. При последната им среща в Прага през ноември 2025 година в Шампионската лига "артилеристите" спечелиха с 3:0. В предишните си срещи в турнирите на УЕФА през 2021 година в Лига Европа Арсенал постигна победа с 4:0 като гост след равенство 1:1 в Лондон.

Славия (Прага) се намира в серия от 14 поредни мача без победа в Шампионската лига, което прави двубоя срещу лондончани от изключителна важност за чешкия клуб.

В състава на домакините с контузии са защитникът Иго Огбу и нападателят Адония Уанда. Нападателят Томаш Хори пропуска срещата поради наказание, а крилото Иван Шранц остава под въпрос за двубоя.

За Арсенал поради контузии мача пропускат звездата Букайо Сака, който се възстановява от мускулна травма, и защитникът Уилям Салиба поради проблеми с гърба.

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Снимки: Gettyimages