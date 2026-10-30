Марко Розе за френската звезда на Борнемут: Трябва да е търпелив

Френският нападател на Борнемут Ели Жуниор Крупи, който се възстанови от контузия, получена през лятото, трябва да бъде "търпелив", за да не се стигне до нова травма, предупреди мениджърът на отбора Марко Розе. "Имаме още нужда да контролираме времето му за игра", заяви германският треньор преди шампионатния мач с Лийдс. "Щастлив съм, че той се завърна, че мога да разчитам на качествата му, но той знае, че трябва да а внимателен, за да не се озовем в трудна ситуация с нова контузия", каза той.

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"Трябва да го върнем във форма, да го вкараме в добро състояние с постепенно повече време за игра, като направи и добри тренировки", смята Розе. 20-годишният централен нападател бе открие за "черешките" през миналия сезон, като вкара 13 гола , но той се контузи през юли и се подложи на операция. Крупи влезе като резерва в последните три минути при успеха над Манчестър Юнайтед с 3:0 преди седмица във Висшата лига, а след това бе на терена и десет минути при победата срещу Астън Вила с 3:0 за Купата на лигата в сряда.

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Снимки: Gettyimages