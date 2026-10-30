Реал Мадрид демонстрира класа и пречупи Фенербахче в Евролигата

Реал Мадрид победи категорично срещу Фенербахче с 95:76 в мач от деветия кръг на Евролигсата. Радостта в испанския лагер обаче не бе пълна, след като наставникът Педро Мартинес трябваше да се тревожи за състоянието на Янтунен, който напусна принудително с травма в лявото ходило.

Фенербахче влезе в мача с репутацията на най-стабилния дефанзивен тим в турнира, който традиционно разчита на по-бавни и контролирани нападения. Гостите опитаха да въвлекат мадридчани в своята тактическа мрежа и на моменти успяваха, но домакините се измъкнаха с впечатляваща стрелба от далечно разстояние. „Белите“ нанизаха 11 тройки, като осем от тях дойдоха в последните 15 минути. Най-ефективната атака в Евролигата нанесе съкрушителен удар на противник, който в предишните си срещи рядко допускаше над 70 или 80 точки. Разликата от 19 точки в полза на Реал се превърна в най-тежкото поражение за турския гранд през кампанията, надминавайки загубата с 74:92 от Панатинайкос.

RESUMEN @RMBaloncesto 95 - 76 @FBBasketbol https://t.co/eVW84Gn8MU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 29, 2026

Така Реал Мадрид записа шеста поредна победа на европейската сцена и общо десета във всички турнири с мачовете от испанската лига. В основата на възхода бяха плеймейкърите и Тавареш, макар отборната игра да става все по-разнообразна. Отлични минути записаха Абалде, Океке, Джоунс, Прадия и Прочида, който се отличи в защита. Звездата на вечерта отново бе Тео Маледон, завършил с 26 точки, 7 борби, 9 спечелени фала и коефициент на полезно действие 35 за малко над 24 минути. Кампацо също бе с ключов принос за обрата, записвайки „дабъл-дабъл“ от 10 точки и 10 асистенции.

Théo Maledon | MVP del partido vs @FBBasketbol https://t.co/g3Ce4YpHDG — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 29, 2026

В началото Фенербахче диктуваше събитията с агресивна защита по периметъра и доминация в борбата под чуждия кош. След изоставане от 4:11 и осем загубени топки в първата четвърт, включването на Кампацо промени цялостния облик на мадридчани. Домакините намериха ритъма си, въпреки че Фелис бързо натрупа лични нарушения, включително техническо след спорна съдийска намеса.

Започна деветият кръг в Евролигата

Маледон преодоля уплаха от травма в коляното в края на първата част и след кратка почивка се завърна на паркета, за да поведе смазваща серия от 19:2. Това осигури на испанците комфортен аванс от 39:26. Фенербахче отговори чрез Хортън-Тъкър и Кий, намалявайки до 47:42 на полувремето, точно след като Янтунен напусна куцайки към съблекалнята.

След паузата селекцията на Шарунас Ясикевичус опита нов натиск, но домакините отговориха с канонада от тройки на Прочида, Океке, съвзелия се Фелис и Абалде. Преднината на испанския гранд набъбна до 68:50 под бурните аплодисменти на трибуните.

Кратко отпускане в редиците на мадридчани позволи на Клайбърн, Болдуин и Шийлдс да върнат интригата до 78:71 при оставащи по-малко от пет минути. Реал Мадрид обаче бързо реагира – успешна атака с кош и фал на Фелис и точни далечни изстрели на Маледон, Океке и Абалде сложиха точка на спора и оформиха крайния успех.

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