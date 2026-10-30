Започна деветият кръг в Евролигата

Три срещи дадоха старт на деветия кръг в Евролигата, като изминалият турнирен ден предложи убедителни победи за Цървена звезда и Реал Мадрид, а Париж Бакетбол стигна до втори пореден успех като гост.

Цървена звезда не остави никакви шансове на Байерн Мюнхен и го разгроми със 103:73 в Белград. Сръбският тим поведе с 48:31 още на почивката, а след 31 точки през третата четвърт разликата набъбна до 25 при 79:54. Всички 12 баскетболисти на домакините се разписаха, шестима завършиха с двуцифрен точков актив, а Чима Монеке бе най-резултатен с 15 точки. Това бе шеста победа за Цървена звезда от девет мача в турнира.

Париж Баскетбол продължи възхода си и победи Макаби Тел Авив с 99:94, само два дни след успеха си при гостуването на Дубай Баскетбол. Двата отбора влязоха в последната четвърт при равенство 65:65, но французите направиха решаващата крачка в заключителните минути. Надир Ифи поведе победителите с 26 точки, а Ализ Джонсън добави 11 точки, 8 борби и 5 асистенции. Париж вече е с три победи и шест поражения, докато за Макаби това бе нов неуспех след трудния старт на сезона.

Реал Мадрид пък се справи категорично с Фенербахче – 95:76, и записа десетата си поредна победа във всички турнири. Турският тим спечели първата четвърт с 24:22, но „белите“ обърнаха до 47:42 на почивката, а след това решиха срещата със силна трета част, в която позволиха на съперника да отбележи само 13 точки. Тео Маледон бе над всички с 26 точки, а Факундо Кампацо се отчете с 10 точки и 10 асистенции.

Реал Мадрид демонстрира класа и пречупи Фенербахче в Евролигата

Останалите седем срещи от деветия кръг на Евролигата са в днешния 30 октомври (петък).

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