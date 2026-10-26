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Семен Новиков е на финал на Световното първенство в Казахстан

  • 26 окт 2026 | 14:35
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Семен Новиков е на финал на Световното първенство в Казахстан

Олимпийският шампион Семен Новиков надви Мухамадкодир Расулов (Узбекистан) и се класира на финал в категория до 87 кг класически стил на Световното първенство по борба, а Едмонд Назарян отстъпи на Карен Асланян (Армения) и ще се бори за бронзово отличие.

Новиков не успя да пренесе съперника от партер в първата част, а на старта на втората Расулов нанесе жесток удар с глава в лицето на българския национал, което предизвика кратка пауза. След нея Новиков записа втората си точка с изнасяне на съперника от очертанията и така избегна да бъде поставян в партер. Въпреки че лицето му бе окървавено и бе с превръзка на главата още преди схватката, българинът надделя с 2:0.

На финала Новиков ще се изправи срещу Алиреза Мохмадипиани, повтаряйки сблъсъка за титлата на Олимпийските игри в Париж, където българинът триумфира със златото.

Новиков стартира на 87 кг с туш срещу Латана Сопа (Американска Самоа), а след това се изправи срещу много силен съперник - Ислам Абасов (Азербайджан). Олимпийският шампион губеше с 4:5 почти до края на схватката, но в последните десет секунди повали азербайджанеца на тепиха за две точки и спечели с 6:5.

На четвъртфиналите Новиков срещна световния шампион от 2019 Лаша Гобадзе (Грузия). Българинът не успя да пренесе съперника си на партер в първата част, но записа две точки с избутване извън очертанията и по този начин стигна до победа с 3:0.

Полуфиналната схватка на Назарян в 63 кг класически стил започна много динамично и още в първата минута двамата направиха десет точки, четири от които за българския национал. След почивката борбата бе по-пасивна, но Карен Асланян намери точния момент и атакува минута преди края, за да запише още две успешни движения и да спечели с 12:4. Така българският национал ще чака съперник от репешажите за бронз.

Назарян започна турнира на 63 кг с рутинна победа със 7:0 срещу Сахил Сахил (Индия), след което се изправи срещу европейския шампион от миналата година Керем Камал (Турция). Срещата бе много оспорвана и може би най-дългата на турнира, а българският борец имаше надмощие в повечето време и в крайна сметка спечели с 11:6.

На четвъртфиналите Назарян срещна Мохамад Кешткар (Иран) и се измъкна от партер в първата част, а във втората съперникът бе свален на тепиха. Българският борец успя да запише две много креативни движения за точки и спечели с 8:1. Това го изпрати национал на битка за бронз, а съперникът ще бъде определен след репешажи утре.

П-късно днес Кирил Милов има възможност да донесе първи медал за България с битка за 3/5 място в категория до 97 кг.

Абу-Муслим Амаев записа една победа на 67 кг – срещу Сон Мангуан (КНДР) с 10:5, но след това загуби с 5:7 от Багдат Сабаз (Казахстан).

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