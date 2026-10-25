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Болният Куртоа не се предава и може да се появи на "Камп Ноу"

  • 25 окт 2026 | 15:15
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Болният Куртоа не се предава и може да се появи на "Камп Ноу"

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа все още не е отписал напълно участието си в голямото дерби срещу Барселона тази вечер (22:00 часа). Въпреки че в неделя сутринта „кралският клуб“ обяви отпадането на белгийския страж от състава заради тежък грип, самият футболист прави всичко по силите си, за да успее да се възстанови навреме за сблъсъка, .

„Ще изчакаме да видим развитието в следващите часове и дали състоянието му ще се подобри. Ако това стане, той ще отпътува с полет за Барселона. Надяваме се да успее да се възстанови напълно и да пътува“, споделят източници от клубната база във Валдебебас, цитиран от “Марка”.

Макар официалното медицинско съобщение първоначално да сочеше отсъствие, вратата за неговото пътуване остава отворена при бързо подобрение. Белгиецът не желае да се предава и възнамерява да изчака до последната възможна минута, за да не пропусне ключовия двубой.

Ако Куртоа все пак не се появи на “Камп Ноу”, под рамката за Реал ще застане Андрий Лунин.

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