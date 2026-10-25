Розова долина взе точките в голов екшън

Розова долина (Казанлък) се наложи с 4:3 у дома над Секирово (Раковски). Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят премина през драматични обрати. Гостите се оттеглиха на почивка с гол преднина. Десетина минути след нея, Кристиан Тасков възстанови равенството. След 180 секунди обаче топката за втори път спря в мрежата на домакините. Моментално, Тасков изравни – 2:2. Скоро Желязко Рангелов даде преднина на „розите“. Равенството беше възстановено в 74-ата минута. Малко преди края Венцислав Иванов реализира четвъртия победен гол за казанлъшкия тим.

Снимка: Розова Долина Казанлък - фейсбук

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