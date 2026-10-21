Розова долина бие за купата на АФЛ

Розова долина (Казанлък) победи Единство (Гурково) с 3:0 в полуфинал на Област Стара Загора от турнира за купата на Аматьорската лига. Двубоят се проведе на тренировъчния стадион „Севтополис“ в Казанлък, заради наложено на тима от Гурково наказание с лишаване от домакинство за няколко срещи. Селекцията на Атанас Апостолов наклони чувствително везните в своя полза малко след началния половин час. Дотогава два гола вкара Даниел Драгомиров. Четвърт час след почивката, Кристиян Тасков направи резултата категоричен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google