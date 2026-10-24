Ираола: Нгумоа не трябва да се влияе от медиите, а да се концентрира върху играта си

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола призова Рио Нгумоа да игнорира засиленото внимание, което получава, и да се съсредоточи върху представянето си на терена. 18-годишният играч беше играч на мача, след като направи две асистенции при победата в Шампионска лига срещу Виляреал в средата на седмицата, само дни след като влезе от пейката, за да промени хода на двубоя срещу Брентфорд.

Нгумоа е в светлината на прожекторите още от преминаването си от академията на Челси през 2024 година и макар кариерата му да е във възходяща посока от дебюта му в първия отбор за ФА Къп през януари миналата година, последните няколко седмици го издигнаха на друго ниво.

Ираола е наясно, че непостоянната природа на футбола означава, че е вероятно да има някои капани по пътя и се опитва да държи тийнейджъра здраво стъпил на земята.

Ираола с разнопосочни новини за Баркола, Муньос и Собослай

„Мисля, че всеки играч трябва да се съсредоточи върху представянето си, върху това да продължава да се представя добре и да подобрява нещата, които може", каза той.

„Външният шум, когато е добър, когато е лош, мисля, че влияе, затова не трябва да се влияем от тези неща. Продължавайте да си вършите работата, възможно най-добре, опитвайте се да подобрите нещата, които можете, и не се влияйте твърде много от нещата, които чувате. Когато се справяте добре, ще ви хвалят, когато се справяте зле, ще има критики, но не позволявайте на тези неща да влияят твърде много на представянето, което в крайна сметка е най-важното“, добави мениджърът на мърсисайдци.

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Снимки: Imago