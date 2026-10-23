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Щутгарт загуби голеада срещу опашкаря Борусия (М)

  • 23 окт 2026 | 23:48
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Отборът на Борусия (Мьонхенгладбах) записа първата си победа през този сезон, след като надви с 3:2 тима на Щутгарт като гост в среща от седмия кръг на германската Бундеслига.

Въпреки че играчите от Северен Рейн-Вестфалия най-накрая намериха пътя към успеха, те останаха на дъното във временното класиране, но все пак вече се намират на само две точки от спасителния бряг. Щутгарт от своя страна се доближи опасно близо до тройката на дъното и дори има риск да завърши кръга в зоната на изпадащите.

Домакините трябва да съжаляват, че не взеха поне точка, тъй като тъкмо те откриха резултата още в 5-ата минута след попадението на Ермедин Демирович.

Съперникът от Мьонхенгладбах обаче намери аргументите да изравни още преди почивката чрез Джоузеф Скали в 38-ата минута, а съвсем скоро след паузата бе осъществен и пълният обрат. Това стана в 51-вата минута, когато гол вкара Шуто Мачино.

В 66-ата минута се разписа и Уаел Моя, за да доближи гостите до успеха.

В 83-тата минута пък Демирович върна интригата с второто си попадение за вечерта, но Щутгарт не успя да върне паритета в резултата и трябваше да се примири със загубата.

Следващата седмица предстоят мачове в турнира за Купата на Германия. Там Щутгарт ще бъде гост на Падерборн на 28 октомври (сряда) от 19:00 часа българско време, докато Борусия (Мьонхенгладбах) ще бъде домакин на Карлсруе ден по-рано на 27 октомври (вторник).

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