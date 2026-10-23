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Следете НБА на живо със Sportal.bg: 12 мача тази нощ

  • 23 окт 2026 | 23:18
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Следете НБА на живо със Sportal.bg: 12 мача тази нощ

Новият турнирен ден в НБА вече започна, като програмата за нощта на 23 срещу 24 октомври предлага цели 12 двубоя. Sportal.bg ви предлага да проследите развитието и резултатите им в реално време.

Началото бе поставено в 23:00 часа българско време с мача между Милуоки Бъкс и Чикаго Булс.

Основната част от програмата започва в 2:00 часа след полунощ, когато едновременно стартират пет срещи. Бостън Селтикс приема Ню Йорк Никс, Индиана Пейсърс е домакин на Далас Маверикс, Орландо Меджик се изправя срещу Минесота Тимбъруулвс, Вашингтон Уизардс посреща Торонто Раптърс, а Шарлът Хорнетс играе срещу Атланта Хоукс.

От 3:00 часа Маями Хийт приема Детройт Пистънс.

Два мача започват в 4:30 часа – Юта Джаз срещу Ню Орлиънс Пеликанс и Сан Антонио Спърс срещу Хюстън Рокетс.

Последните три срещи от програмата стартират в 5:00 часа. Голдън Стейт Уориърс приема Мемфис Гризлис, Сакраменто Кингс е домакин на Портланд Трейл Блейзърс, а Лос Анджелис Лейкърс и Лос Анджелис Клипърс ще се изправят един срещу друг в градското дерби.

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