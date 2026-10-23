Берое не даде гейм на Металург в Стара Загора

Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора) постигнаха чиста победа в WINBET Супер Волей. Момчетата на Мирослав Живков се наложиха у дома над Металург (Перник) с 3:0 (25:20, 25:23, 25:20) в среща, играна тази вечер в зала „Иван Вазов“.

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Волейболистите на Берое доминираха през първия гейм. Те натрупаха преднина от пет последователни точки за 9:4 при сервис на Александър Кордев, а след това поведоха с 15:6. Старозагорци не позволиха на съперника да се доближи в резултата до самия край на гейма, но пропуснаха три възможности да го затворят. В крайна сметка Берое поведе след аут от сервис на Мариян Наков и 25:20.

Вторият гейм бе равностоен и нито един от двата тима не успя да отвори разлика в резултата до 17:17. При сервис на Любослав Симеонов Металург успя да реализира три последователни точки, но домакините веднага изравниха за 20:20 след ас на Теодор Каменов. В заключителните разигравания Берое измъкна гейма след успешна блокада на Николай Манчев и ас на Кордев – 25:23 и поведе с 2:0 гейма.

Берое поведе с 10:7 в началото на третия гейм, но гостите изравниха при 11:11 след две поредни успешни блокади. Играта продължи точка за точка до 17:17, а след това Берое поведе с четири за 22:18 при сервис на Николай Манчев. Точка на Якуб Ржака и грешка на Манолев доведоха до пет мачбола за домакините, а след нова успешна атака на поляка Берое затвори срещата при 25:20 и 3:0 гейма.

Най-резултатен за Берое беше Якуб Рзака с 12 точки (1 блок, 61% успеваемост в атака и 58% позитивно посрещане – +4). Иван Латунов добави 11 точки (4 блока и 88% успеваемост в атака – +9), а Теодор Каменов се отчете с 9 точки за победата.

За тима на Металург Мариян Наков реализира 11 точки (1 блок, 2 аса и 42% успеваемост в атака – +3). Красимир Митев добави 9 точки, от които 5 на блокада, а Хамза Хфайед и Константин Манолев завършиха с по 8 точки.

В следващия кръг на първенството Берое гостува на Дунав в Русе, а Металург ще се изправи срещу Пирин в Разлог. И двете срещи са на 30 октомври от 18:00 часа.

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) – МЕТАЛУРГ (ПЕРНИК) 3:0 (25:20, 25:23, 25:20)

БЕРОЕ 2016: Иван Латунов 11, Александър Кордев 8, Николай Манчев 2, Якуб Рзака 12, Теодор Каменов 9, Никола Джорета 8 – Петър Каракашев-либеро (Никола Градинаров, Димитър Митев, Георги Тонев, Николай Котевски, Александър Диков-либеро, Габриел Руменов, Йенджей Зьолковски)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

Треньор: КАЛОЯН ЖЕЛЯЗКОВ

МЕТАЛУРГ: Хамза Хфайед 8, Кристоф Тот, Томислав Русев 5, Красимир Митев 9, Мариян Наков 11, Константин Манолев 8 – Христо Колев-либеро (Нико Инджелиев, Любослав Симеонов 7, Любомир Атанасов-либеро, Християн Великов 1, Николай Миховски, Дейвид Барутов, Денис Стаменов)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО МОЛО

Треньор: МАРИО ДИМИТРОВ.

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