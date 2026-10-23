Големият скандал в Гърция: 100 000 евро в чанта и съмнения за манипулирани мачове

Нови разкрития разтърсват гръцкия баскетбол, след като разследването за предполагаеми корупционни практики установи съмнителни плащания, възможен натиск върху играчи и спорни съдийски решения. В началото на седмицата гръцката полиция потвърди арестите на шестима души и изземването на 931 463 евро в брой, както и телефони, лаптопи и други материали, свързани с разследването.

Сред арестуваните е президентът на Гръцката баскетболна федерация (EOK) Вангелис Лиолиос, а съдийката от Евролигата Василики Царуха е отстранена от съдийска дейност до приключване на разследването.

Едно от най-сериозните твърдения е свързано с предполагаемо плащане на 100 000 евро. Според свидетелски показания, представени от телевизия "SKAI", Лиолиос е съдействал за предаването на сумата чрез свой приближен. Свидетелят твърди, че получил парите в чанта, като банкнотите били увити в салфетки. Впоследствие лично се обадил на президента на федерацията, за да му благодари. Тези показания са част от разследването, но твърденията все още не са доказани в съда.

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В материалите по случая фигурира и името на бившия гръцки национал Георгиос Богрис. Според информация на "Athletiko.gr", през 2019 година Промитеас Патра е искал да се раздели с центъра малко след привличането му. След отказ на агента му да прекрати договора вниманието било насочено към клауза, предвиждаща сериозна финансова санкция при натрупване на определен брой технически нарушения. Свидетел твърди, че му е бил показан договорът на баскетболиста, а впоследствие Богрис получил технически фаул, който според него бил неоснователен. Това поражда подозрения, че съдийски решения може да са били използвани за финансов натиск върху играча, за да бъде улеснено напускането му.

Разследването насочва вниманието и към двубоя между Промитеас и АЕК на 16 ноември 2024 година, завършил с победа на домакините с 84:76. Срещата беше белязана от сериозни съдийски спорове. Миндаугас Кузминскас беше отстранен рано, а треньорът на АЕК Драган Шакота също беше изгонен след две технически нарушения. Напрежението доведе и до извеждане на клубни представители и фенове. Според журналиста на "MEGA" Василис Лампропулос разследващите проверяват твърдения за възможна намеса в съдийството на мач с участието на Промитеас.

Скандалът поставя сериозни въпроси за прозрачността и независимостта на съдийството в Гърция. Разследването продължава, като към момента няма съдебно установени доказателства, че посочените срещи са били манипулирани.

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