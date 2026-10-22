Да си спомним най-любимия съперник на Григор Димитров

Давид Гофен, който повече от десетилетие беше неизменно сред водещите тенисисти в ATP тура, сложи край на забележителната си кариера в четвъртък пред родната публика в Брюксел.

Последният турнир на Давид Гофен

Повече от 18 години след като спечели първата си точка за световната ранглиста на ATP и 12 години след първата си титла на ниво ATP в Кицбюел, Гофен отстъпи на Алекс Микелсен на турнира от категория ATP 250 и официално се оттегли от професионалния тенис.

„Гордея се с цялата си кариера. Дадох всичко от себе си, за да се опитам да постигна целите си“, заяви Гофен пред ATPTour.com преди началото на турнира.

„Гордея се с отношението, което винаги съм имал към трудностите, с които се сблъсквах през кариерата си. Гордея се с победите, които постигнах, и със съперниците, които успях да победя.

Има много неща, с които наистина се гордея. Но в крайна сметка не съжалявам за нищо. Дадох всичко от себе си до самия край.“

Давид Гофен, който повече от десетилетие беше неизменно сред водещите тенисисти в ATP тура, сложи край на забележителната си кариера в четвъртък пред родната публика в Брюксел.

Повече от 18 години след като спечели първата си точка за световната ранглиста на ATP и 12 години след първата си титла на ниво ATP в Кицбюел, Гофен отстъпи на Алекс Микелсен на турнира от категория ATP 250 и официално се оттегли от професионалния тенис.

„Гордея се с цялата си кариера. Дадох всичко от себе си, за да се опитам да постигна целите си“, заяви Гофен пред ATPTour.com преди началото на турнира.

„Гордея се с отношението, което винаги съм имал към трудностите, с които се сблъсквах през кариерата си. Гордея се с победите, които постигнах, и със съперниците, които успях да победя.

Има много неща, с които наистина се гордея. Но в крайна сметка не съжалявам за нищо. Дадох всичко от себе си до самия край.“

Това беше последната глава от забележителната кариера на белгиеца, който разшири представите за това какво могат да постигнат тенисистите от неговата страна. Той записа редица исторически постижения, превръщайки се в първия белгиец, който влиза в топ 10 на световната ранглиста на ATP, класира се за Финалите на ATP, побеждава световен №1 и достига до финал на турнир от категория ATP Мастърс 1000.

Гофен, който достигна до рекордното за кариерата си седмо място в световната ранглиста, спечели шест титли от ATP тура. Но още по-впечатляващо от броя на трофеите му беше неговото постоянство. В продължение на седем поредни години (2014–2020) той завършваше сезона сред първите 25 тенисисти в света и се противопоставяше успешно на някои от най-великите играчи в историята на спорта.

35-годишният белгиец успя да запише поне по една победа в преките двубои срещу всеки от следните тенисисти: Новак Джокович, Рафаел Надал, Роджър Федерер, Стан Вавринка, Даниил Медведев и Карлос Алкарас.

Най-запомнящият се момент в кариерата му дойде на Финалите на ATP през 2017 г., когато победи Рафаел Надал в груповата фаза и Роджър Федерер на полуфиналите, за да достигне до мача за титлата в Лондон, където отстъпи на Григор Димитров.

Федерер спечели 10 от общо 11-те си двубоя срещу Гофен, но не и онзи сблъсък в зала „О2 Арена“, на една от най-големите сцени в световния тенис.

Гофен започва да играе тенис на шестгодишна възраст заедно с баща си, а по-късно Федерер се превръща в негов идол. От родния си Рокур в Белгия до върховете на световния тенис той изминава забележителен път.

„Мисля, че ако можех да се върна назад във времето, по-младата ми версия би казала, че това е доста добра кариера, изпълнена с невероятни емоции. Играх на впечатляващи места, на стадиони пред много публика, участвах в двубои за Купа „Дейвис“, разказа Гофен.

„Надявам се, че младият Давид би бил впечатлен.“

Впечатлени със сигурност са и колегите му от ATP тура. Гофен се превърна в пример за настоящото и бъдещите поколения белгийски тенисисти, включително за Рафаел Колиньон, с когото участва на двойки тази седмица в Брюксел. Краят на съвместното им участие ще отбележи и окончателния край на кариерата на Гофен.

„Мисля, че Давид е голям шампион и присъствието на такъв тенисист в нашата страна е вдъхновение за младите деца, които могат да повярват в мечтите си, защото той постигна невероятни неща“, заяви Колиньон.

„Беше сред първите десет в света. Победи и тримата от Голямата тройка – Федерер, Надал и Джокович. Той е най-голямото вдъхновение за всички нас и за мен е огромна чест да играя заедно с него на двойки днес.“

Но историята на Гофен не се изчерпва само с представянето му на корта. Белгиецът винаги е давал положителен пример и извън него, а освен това се е радвал на голямо уважение и симпатии сред останалите тенисисти в съблекалнята.

След пандемията от COVID-19 Гофен участва на турнира в Доха през 2021 г. Докато тренира на един от кортовете, на съседния излиза друг тенисист. Двамата са разделени единствено от мрежеста завеса.

Новодошлият се усмихва широко и възкликва:

„Давид Гофен, бейби!“

Това е Роджър Федерер.

Гофен винаги е оставял ракетата му да говори вместо него, но същевременно е спечелил уважението на колегите си и с отношението си към хората около него.

„Всички искат да играят добър тенис, но според мен най-важното е да бъдеш запомнен като добър човек“, заяви Колиньон.

„Давид е изключително добър човек. Винаги е първият, който ще ми даде съвет и ще се опита да ми помогне като наставник.

А играта му говори сама за себе си. Той е невероятен тенисист. За мен беше истинско удоволствие да израсна, гледайки неговите мачове.“

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