Последният турнир на Давид Гофен

Давид Гофен се опитва да извлече максимума от последната си седмица в ATP тура.

Белгиецът, който ще сложи край на професионалната си кариера тази седмица на турнира в Брюксел, запази самообладание в напрегнатите моменти и постигна победа с 3:6, 6:3, 6:4 срещу швейцареца Реми Бертола, попаднал в основната схема като „щастлив губещ“.

Гофен изоставаше с 0:3 в третия сет, но спечели шест от последните седем гейма, за да си осигури място в следващия кръг.

Давид Гофен преодоля първия кръг на турнира в Брюксел

„Не знам какво да кажа. Когато излязох на корта, това беше един от най-трудните, но и най-хубавите моменти за мен“, заяви Гофен.

„Първите няколко гейма бяха наистина трудни заради напрежението. След това започнах да сервирам добре. Най-важното беше подкрепата, която публиката ми оказваше през целия мач. Това е най-хубавото чувство, което можем да изпитаме. Много съм щастлив, че утре ще можем да го направим отново.“

Вдъхновен от бурната подкрепа на родната публика, белгиецът успя да спаси девет от 11-те точки за пробив, пред които беше изправен. Така той стигна до победата след два часа и седем минути игра.

С този успех бившият №7 в световната ранглиста записа първата си победа на ниво ATP от миналата година, когато победи тогавашния №6 в света Бен Шелтън във втория кръг на турнира в Шанхай.

В следващия си мач Гофен ще се изправи срещу Алекс Микелсен в спор за място на четвъртфиналите в Брюксел.

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