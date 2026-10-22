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Ван Гаал разкритикува новия формат на Шампионската лига: Това е корумпиран свят

  • 22 окт 2026 | 17:24
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Ван Гаал разкритикува новия формат на Шампионската лига: Това е корумпиран свят

Бившият нидерландски селекционер и треньор Луис ван Гаал отправи остри критики към УЕФА заради новия формат на Шампионската лига с шампионатна фаза. В разговор с местни медии опитният специалист изрази категоричното си несъгласие с направените промени и обвини европейската футболна централа, че се ръководи единствено от финансови интереси.

„УЕФА мисли само за печелене на пари. Това е корумпиран свят“, заяви Ван Гаал, определяйки настоящата структура на турнира като нелепа.

С новата система надпреварата се провежда в общо класиране под формата на основна фаза, като броят на участниците бе увеличен от 32 на 36 отбора. Това доведе и до ръст на срещите за всеки тим в първата фаза – от шест на осем мача. Според Ван Гаал това решение е сериозна грешка, водеща до по-голямо неравенство и разгромни резултати.

„Турнирът се нарича Шампионска лига, нали така? В него трябва да участват само най-добрите отбори. Така разликата в класите ще бъде по-малка и съответно няма да виждаме толкова изразителни резултати“, подчерта нидерландецът.

Друг основен проблем, върху който Ван Гаал акцентира, е непрекъснатото увеличаване на броя на двубоите. Той свързва тежки контузии, като тази на Кварацхелия, именно с претоварената програма на състезателите: „Има повече мачове и следователно има повече контузии.“

Позицията на 75-годишният специалист не е нова. В миналото той нарече промените в турнира „комерсиално чудовище“. Ван Гаал триумфира в Шампионската лига с Аякс през сезон 1994/95, когато в надпреварата участваха само 16 тима.

„Ако намалите броя на отборите, ще имате турнир от по-високо ниво, по-вълнуващ и с по-малко контузии. Казах го на УЕФА още преди 20 години, но те не ме слушат“, завърши Ван Гаал.

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