Ван Гаал разкритикува новия формат на Шампионската лига: Това е корумпиран свят

Бившият нидерландски селекционер и треньор Луис ван Гаал отправи остри критики към УЕФА заради новия формат на Шампионската лига с шампионатна фаза. В разговор с местни медии опитният специалист изрази категоричното си несъгласие с направените промени и обвини европейската футболна централа, че се ръководи единствено от финансови интереси.
„УЕФА мисли само за печелене на пари. Това е корумпиран свят“, заяви Ван Гаал, определяйки настоящата структура на турнира като нелепа.
С новата система надпреварата се провежда в общо класиране под формата на основна фаза, като броят на участниците бе увеличен от 32 на 36 отбора. Това доведе и до ръст на срещите за всеки тим в първата фаза – от шест на осем мача. Според Ван Гаал това решение е сериозна грешка, водеща до по-голямо неравенство и разгромни резултати.
„Турнирът се нарича Шампионска лига, нали така? В него трябва да участват само най-добрите отбори. Така разликата в класите ще бъде по-малка и съответно няма да виждаме толкова изразителни резултати“, подчерта нидерландецът.
Друг основен проблем, върху който Ван Гаал акцентира, е непрекъснатото увеличаване на броя на двубоите. Той свързва тежки контузии, като тази на Кварацхелия, именно с претоварената програма на състезателите: „Има повече мачове и следователно има повече контузии.“
Позицията на 75-годишният специалист не е нова. В миналото той нарече промените в турнира „комерсиално чудовище“. Ван Гаал триумфира в Шампионската лига с Аякс през сезон 1994/95, когато в надпреварата участваха само 16 тима.
„Ако намалите броя на отборите, ще имате турнир от по-високо ниво, по-вълнуващ и с по-малко контузии. Казах го на УЕФА още преди 20 години, но те не ме слушат“, завърши Ван Гаал.