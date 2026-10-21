Официално: ЦСКА подписа с египетски национал

Дни преди старта на първата група от волейболния шампионат при мъжете Winbet Супер Волей ВК ЦСКА обяви официално привличането на ново чуждестранно пъпълнение.

Египетският национал Ахмед Деяа Омар ще облече червения екип през сезон 2026/2027!

Състезателят играе на поста посрeщач и е висок 199 см. Волейболистът вече игра за ЦСКА по време на турнира за Суперкупата, в който на полуфиналите ЦСКА драматично отстъпи на Нефтохимик 2010 Бургас с 2:3 гейма.

"Добре дошъл в ЦСКА, Дейо! Пожелаваме ти много победи с любимия клуб!", написаха от ВК ЦСКА на официалния си сайт.

Волейболистите на ЦСКА започват с гостуване на Славия в първия кръг на елитната група при мъжете. Двубоят е на 23 октомври (петък) от 18:00 часа в зала "Панайот Пандолов".

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