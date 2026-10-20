Исторически антирекорд за Борусия (Мьонхенгладбах) след кошмарния старт в Бундеслигата

Борусия (Мьонхенгладбах) записа най-слабото начало на сезон в клубната си история, след като инкасира шест поредни поражения в германския елит. Тимът заема дъното на таблицата за кампания 2026/27 и остава единственият състав в първенството без спечелена точка.

Черната серия бе затвърдена на 18 октомври след домакинска загуба с 1:2 от Хофенхайм. Това поражение остави отбора с нулев точков актив след първите шест изиграни кръга.

Според официалния статистически обзор на Бундеслигата, клубът от Мьонхенгладбах никога досега не е откривал шампионата с шест последователни загуби. През кампаниите 1986/87, 1990/91 и 2025/26 отборът също не успяваше да спечели в първите шест двубоя, но тогава успяваше да избегне поражението в част от срещите.

В цялата история на германското първенство едва четири клуба, включително Борусия, са оставали с нула точки след шест мача. Най-негативният показател за голова разлика при такъв баланс принадлежи на Бохум от сезон 2022/23 с пасив от минус 14 попадения.

Кризата принуди ръководството да уволни наставника Ойген Полански още през септември след четвъртия пореден неуспех. На треньорския пост застана Александър Блесин, но рокадата не доведе до моментален обрат и последваха нови две поражения – с по 1:2 от Кьолн и Хофенхайм. Все пак прецедент от миналото дава надежда на привържениците: през сезон 2015/16 Гладбах стартира с пет поредни загуби, но впоследствие успя да завърши първенството на четвърта позиция.

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Снимки: Gettyimages