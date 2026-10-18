Хофенхайм спря лошата серия с успех над потъващия Гладбах

Хофенхайм записа важна победа и спечели с 2:1 като гост над опашкаря Борусия (Мьонхенгладбах) в мач от 6-тия кръг на Бундеслигата. Тимът от Зинсхайм бе по-добрият и заслужено победи, а в герой за отбора се превърна австрийският национал Александер Прас, който първо даде асистенция за попадение на Бамбасе Конте (11'), а след това и се разписа (54').

Така Хофе сложи край на лошата серия от шест загуби във всички турнири от последните седем двубоя и вече е със 6 точки, като се изкачи на 13-а позиция. Борусия пък остава категорично на дъното на таблицата без нито една спечелена точка дотук.

Хофенхайм излезе напред още в 11-ата минута. Тогава Александер Прас намери в наказателното поле Бамбасе Конте, който с удар с едно докосване прати топката в мрежата на Мориц Николас - 0:1. Гостите продължиха да играят по-добре и в 23-ата минута стражът на “жребчетата” трябваше да спасява изстрел на Матс Ротс. В края на първата част пък Фисник Аслани от Хофе разстресе напречната греда след пряк свободен удар.

Втората част започна с опасен удар на Исак Лидберг, но Оливер Бауман успя да се намеси и изби в корнер. Активната игра на Гладбах даде резултат в 49-ата минута, когато младият 17-годишен Уаел Моя получи топката в наказателното поле и с много красив изстрел не остави шансове на Бауман - 1:1. Радостта на домакините обаче трая само пет минути, тъй като Хофенхайм пак излезе напред. Бамбасе Конте и центрира топката към наказателното поле. Адам Хложек технично я чукна с пета към връхлитащия Александер Прас, който я прати в мрежата на Мориц Николас за 1:2.

SO WICHTIG! https://t.co/n4GHeyh7HT — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 18, 2026

До края на срещата Прас можеше да ознаменува отличния си мач с още един гол, но стражът на домакините усшя да спаси опасния му удар от границата на наказателното поле. Хложек също направи няколко пропуска, но в крайна сметка те не се оказаха фатални и Хофенхайм се поздрави с трите точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages