Изненада: Легенда на Бешикташ е новият фаворит за следващ селекционер на Турция

След четири поредни загуби в Лига „А“ на турнира Лига на нациите на УЕФА, турският национален отбор е близо до назначаването на нов наставник. Футболната федерация на страната прекрати съвместната си работа с Винченцо Монтела и незабавно стартира търсенето на негов заместник.

Противно на първоначалните информации, че фаворит за поста ще е треньорът на Шахтьор (Донецк) Арда Туран, то сега се очертава ново име като наследник на италианеца. Това е бившият наставник и легенда на Бешикташ Серген Ялчън.

🚨 TFF, A Milli Takım Teknik Direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. @sportskafa https://t.co/GEUBsICEXz — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) October 19, 2026

Ръководството на турската футболна централа вече е провело разговори с 53-годишния специалист. Очакванията са преговорите да завършат успешно в най-скоро време и Ялчън да бъде представен на поста утре или най-късно в сряда, се казва още в информациите. Договорът му най-вероятно ще е за 4 години.

Иначе бившият халф е работил само в турското първенство, като е бил начело на родния си Бешикташ два пъти, а също така е тренирал два пъти Газиантеп, Сиваспор, Ескишехир, Коняспор, Анталияспор и други.

Монтела се раздели с Турция след емоционален пост

Турция продължава участието си в Лигата на нациите през следващия месец. На 12 ноември тимът ще бъде домакин на Белгия в Измир, а три дни по-късно предстои гостуване на Франция в последния мач от групата. Прогнозите са, че именно Серген Ялчън ще води състава в предстоящите две срещи.

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