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Емери няма да може да разчита на двама основни играчи за известно време

  • 20 окт 2026 | 20:38
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Десният защитник на Астън Вила Аарън Уан-Бисака ще отсъства от три до четири седмици заради контузия в подколянното сухожилие, а халфът Йохан Манзамби също е извън игра с леко нараняване, съобщи мениджърът на английския клуб Унай Емери във вторник. Двамата футболисти бяха контузни при победата с 1:0 в Премиър лийг в събота срещу Нюкасъл, където Манзамби отбеляза победния гол през първото полувреме. "Манзамби има лека контузия и не е на разположение за утре. Аарън също има контузия, горе-долу очакваме, че ще се завърне след три или четири седмици", каза Емери на пресконференция преди домакинството на Вила срещу Викинг в Шампионската лига в сряда.

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Швейцарецът Манзамби има три гола и две асистенции в последните си четири мача за Вила, докато Уан-Бисака от ДР Конго, под наем от Уест Хам, редовно е титуляр. "Имаме достатъчно играчи, нямаме извинения и утре ще намерим решения - колективно и индивидуално на всяка позиция", каза още Емери. Носителите на титлата в Лига Европа са спечелили и двата си мача от Шампионската лига до момента, докато норвежкият Викинг има загуба и равенство.

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Снимки: Gettyimages

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