Буендия близо до нов договор с Астън Вила

Емилиано Буендия е близо до нов договор с Астън Вила, съобщава "Дейли Мейл". 29-годишният офанзивен халф е обвързан с бирмингамци до края на настоящия сезон, а преговорите между двете страни започнаха още през миналия месец. Според информацията на "Мейл", Буендия ще подпише нов договор до юни 2029 г. и ще остане във Вила още две години.

Буендия стартира всеки мач на отбора си през този сезон и се превърна в основен играч за мениджъра Унай Емери през последната календарна година. Аржентинецът пристигна в Бирмингам през 2021 г. и прекара период под наем в Леверкузен, след което се завърна във Вила през лятото на 2025 г. Буендия има 161 мача, 23 гола и 18 асистенции за Астън Вила във всички турнири.

Emiliano Buendia closes in on new contract with Aston Villa - after battling back from the brink to become one of Unai Emery's favourites https://t.co/MnVAUYsvAo — Daily Mail Sport (@MailSport) October 19, 2026

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Снимки: Imago