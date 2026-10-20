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Бивш играч на Ман Сити и Арсенал, който е свободен агент, ще тренира с носител на ШЛ

  • 20 окт 2026 | 20:08
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Бивш играч на Ман Сити и Арсенал, който е свободен агент, ще тренира с носител на ШЛ

Нидерландският гранд Аякс е предложил на украинския национал Олександър Зинченко възможността да тренира с отбора, докато се възстановява от тежката контузия в коляното, която прекъсна престоя му в нидерландския клуб. 29-годишният футболист е без отбор, след като договорът му с амстердамци изтече през лятото и не беше подновен. Според информация на нидерландското издание „Телеграф“, Зинченко е близо до пълното си възстановяване и е получил покана да се присъедини към заниманията на Аякс. Засега обаче не става дума за предложение за нов договор, а единствено за възможност да тренира с тима и да възвърне игровата си форма. Евентуални разговори за нов контракт могат да се проведат на по-късен етап.

Украинецът пристигна в Аякс през февруари, след като напусна Арсенал и прекрати наема си в Нотингам Форест. Престоят му в Нидерландия обаче се оказа кратък – той записа само два мача, преди да получи сериозна травма в коляното, която го извади от игра до края на сезона. Аякс плати на Арсенал около 1,5 милиона за трансфера му. Зинченко се утвърди в английския футбол с екипа на Манчестър Сити, с който спечели четири титли в Премиър лийг, една Купа на Англия и четири Купи на лигата. През 2022 година той премина в Арсенал, където изигра важна роля в състава на Микел Артета, преди да последват периодът в Нотингам Форест и неуспешният заради контузия престой в Аякс.

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Снимки: Gettyimages

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