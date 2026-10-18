Босът на Апоел със силни думи след впечатляващата победа над Панатинайкос

След като Апоел Тел Авив нанесе първото поражение за сезона на Панатинайкос в Евролигата, собственикът на израелския клуб Офер Янай изрази емоциите си в социалните мрежи. Той определи гръцкия гранд като потенциално най-силния състав в историята на турнира и отличи ключовата роля на Зак Лидей за вярата и вдъхновението в своя отбор.

Израелският тим се наложи с 91:81 като гост в в гръцката столица в шестия кръг на надпреварата, слагайки край на победния ход на действащия шампион Панатинайкос.

"Победата в петък в зала ОАКА вероятно е най-големият ни триумф от третия мач от полуфиналите на ЕвроКъп във Валенсия насам", сподели Янай в социалната мрежа Х.

Апоел нанесе първо поражение на Панатинайкос за сезона в Евролигата

Босът на Апоел не спести суперлативите за съперника след впечатляващото му представяне от началото на кампанията.

"Тазгодишният отбор на Панатинайкос е просто невероятен. В моите очи те имат потенциала да се превърнат в най-силния отбор, играл някога в Евролигата. Да стартираш сезона с пет поредни победи и средна разлика от двадесет точки е нещо невиждано", отбеляза той.

След високата оценка за гръцкия гранд Янай подчерта и огромната стойност на този успех за неговия тим:

"Апоел е скромен клуб, който прави първите си стъпки в Евролигата. Самият факт, че стъпихме на паркета в зала ОАКА, за да се състезаваме, бе огромна чест за нас. Много малко хора вярваха, че имаме реален шанс да спечелим този двубой".

Янай допълни, че клубът му притежава уникалната дарба да сътворява чудеса, а искрата за този триумф е била запалена от един от основните състезатели в състава.

"Чудесата обаче не се случват без истинска вяра. През последните няколко дни Зак Лидей обикаляше и задаваше на всички един простичък въпрос: Защо не ние?", завърши собственикът на отбора от Тел Авив, който играе в София домакинските си срещи в Евролигата.

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