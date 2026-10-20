Режисьорът на Ла Лига, откъдето не показаха ясно за Арда Гюлер, се оказа бивш служител на Реал Мадрид ТВ

Отговорникът за телевизионното излъчване на испанската Ла Лига Серхио Каранса, който в продължение на пет години е работил в клубната телевизия на Реал Мадрид, внесе яснота около оскъдните повторения на спорните ситуации в мача между Реал Мадрид и Севиля от деветия кръг на шампионата. Той говори в ефира на предаването „Ел Партидасо“ по радиостанцията Кадена КОПЕ.

Относно епизода с евентуалния удар с лакът на Арда Гюлер срещу Пеке, Каранса призна, че е имало възможност ситуацията да бъде показана по-детайлно: „Можеше да се прецени да излъчим това повторение, но в този момент решихме да не го правим, а да покажем попадението. Моментът не бе преглеждан, нямаше и сериозни протести, така че решихме, че казусът е приключен, съдията прецени, че няма фал, и продължихме с директното предаване.“

Arda Guler escaped this miraculously. We all know the weight retaliation carries. This should have gone for review at least, but they ignored like nothing happened. Even the guy pulling Guler walked away freely. No recourse to both of them. https://t.co/nQzMjkUSfa — TobyWrites (@tobyasky) October 19, 2026

Телевизионният специалист категорично защити екипа си, заявявайки, че решенията се взимат автономно от подвижната станция. „Това беше редакционно решение на екипа на терен. Изключително важно е да се подчертае, че работим без абсолютно никакъв натиск и имаме пълна свобода на действие. Нямаме никакви нареждания какво да показваме или да спестяваме. Всеки се старае да си свърши работата максимално добре. Хората може да имат лични клубни предпочитания, но оставят фенското извън работния процес.“

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По отношение на евентуалното нарушение преди едно от попаденията на Мбапе, Каранса обясни, че режисьорите винаги се стремят да дадат най-добрите ракурси, без да прекъсват излишно прекия ефир. „Приоритет за нас е спазването на живия поток на мача и стремежът към минимален брой прекъсвания с повторения. Тъй като съдията даде знак играта да продължи и последва гол, ние проследихме развитието с попадението на Мбапе. Ако системата ВАР беше спряла срещата за проверка, щяхме веднага да потърсим и излъчим нужните кадри.“

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