Звездите от топ 16 губят един след друг в Северна Ирландия

Джъд Тръмп стана поредното голямо име, което отпадна още в първия кръг на Северна Ирландия Оупън 2026. Бившият световен шампион се присъедини към дългия списък от звезди от Топ 16 на световната ранглиста, които напуснаха турнира с награден фонд от 550 400 паунда още през първите два дни. Тръмп беше елиминиран след загуба с 3:4 от преминалия през квалификациите Мартин О'Донъл в зала „Уотърфронт Хол“ в Белфаст.

56-ият в света О'Донъл направи серии от 64, 50 и 52 точки и на три пъти повеждаше с един фрейм в понеделник вечерта. Тръмп обаче неизменно успяваше да изравни резултата със серии от 91, 52 и 94 точки. В крайна сметка бившият финалист от Уелш Оупън О'Донъл успя да поведе в най-важния момент, като спечели седмия, решителен фрейм. Така той записа първата си победа над Тръмп в професионалния снукър, след като беше загубил всичките осем предишни срещи помежду им.

Следващият съперник на О'Донъл в кръга на последните 32-ма ще бъде световният шампион от 2023 година Лука Бресел, който по-рано през деня победи Лей Пейфан с 4:1. Отпадането на Тръмп е сериозна изненада предвид невероятната му статистика на Северна Ирландия Оупън. Бившият номер едно в света е най-успешният играч в историята на турнира с четири титли и шест участия във финала в последните осем издания.

Преди двубоя си с О'Донъл Тръмп беше спечелил 43 от последните си 47 мача в тази надпревара от сериите Home Nations. И петимата играчи от Топ 16, които участваха в откриващия неделен ден, претърпяха поражения – Нийл Робъртсън, Марк Селби, Шон Мърфи, Сяо Гуодун и Али Картър. В понеделник броят на отпадналите фаворити продължи да расте.

Настоящият шампион от Шотландия Оупън Крис Уейклин напусна турнира още в сутрешната сесия, след като Джейми Джоунс направи серии от 64, 65 и 63 точки по пътя към победата с 4:1. Няколко часа по-късно, на същата основна маса, беше елиминиран и действащият шампион от Уелш Оупън Бари Хокинс. Даниел Уелс реализира сенчъри брейк от 106 точки при успеха си с 4:2.

А прокобата на маса номер едно за фаворитите продължи и по-късно следобед, когато Рони О'Съливан допусна сензационна загуба с 3:4 от Ка Уай Чун от Хонконг. Ракетата изглеждаше напълно контролираща двубоя, след като поведе с 3:1 благодарение на серии от 56, 138 и 72 точки, но въпреки това съперникът му успя да направи обрат.

На една от страничните маси обаче бившият световен шампион и настоящ носител на титлата от Мастърса Кайрън Уилсън се превърна в първия поставен играч от Топ 16, който преодоля успешно началното си препятствие. Той разгроми Бен Мертенс с 4:0, като най-голямата му серия беше от 81 точки.

Дейвид Гилбърт демонстрира блестяща резултатност, реализирайки три сенчъри брейка – 106, 111 и 104 точки – при победата си с 4:1 над дебютанта в професионалния тур Оливър Сайкс.

Бившият световен шампион Стюарт Бингам се присъедини към изключително елитна компания, след като записа своята 1000-на победа в професионалния снукър с успех с 4:2 над Яо Пънчън. Бингам е едва шестият играч, достигнал това постижение, след Джон Хигинс, Марк Уилямс, Марк Селби, Рони О'Съливан и Джъд Тръмп.

Единственият играч с повече от една титла през настоящия сезон – Джак Джоунс, който триумфира в Championship League и British Open – също се класира за последните 32-ма, като направи серия от 103 точки.

Напред продължиха още Джан Анда, който реализира брейк от 110 точки, и Пан Дзюнсю. Последният приключил двубой от програмата в понеделник завърши с победа за Джон Хигинс, който направи серия от 121 точки при успеха си с 4:1 срещу Лиъм Хайфийлд.

Така Хигинс се превърна в първия играч от Топ 16, който успя да спечели мач на маса номер едно в тазгодишното издание на турнира.

Останалите срещи от първия кръг, в който участват 64 състезатели, ще бъдат изиграни в сутрешната и следобедната сесия във вторник, преди вечерта да започнат двубоите от втория кръг с участието на последните 32-ма играчи.

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