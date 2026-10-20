Дучето "чукна" 61

Слушай на живо: Нордселанд - ЦСКА

Един от известните привърженици на ЦСКА и бивш тартор на сектор "Г" Димитър Ангелов – Дучето навършва 61 години днес. Фенът на "армейците" е роден на 20 октомври 1965 г. в София, като израства в столичния квартал "Изток", където учи в 119 СУ. Първият му мач на любимия отбор е в началото на 70-те години срещу Славия на стадион "Васил Левски".

Цварц няма да играе срещу Нордселанд

В края на миналия век Дучето става шеф на фенклуба на гранда от Борисовата градина, като остава на тази длъжност близо 15 г. По негово време са открити десетки фенклубове на ЦСКА в страната и чужбина, а Северната трибуна започва да прави мащабни хореографии. В този период е и големият червен десант в Истанбул за мача с Галатасарай през 2003 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google