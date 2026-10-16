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Хетафе измъкна равенство с човек по-малко срещу Райо Валекано

  • 20 окт 2026 | 00:13
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Хетафе успя да стигне до равенство 1:1 в домакинството си на Райо Валекано от 9-ия кръг на испанската Ла Лига, въпреки че игра повече от час с човек по-малко. Гостите поведоха с гол на Алваро Гарсия (11′), а в 28-ата минута Джене Даконам остави домакините с десет души след директен червен картон. Въпреки численото неравенство Хетафе намери сили да изравни чрез Мартин Сатриано (57′) и да спечели точка.

Райо откри резултата още в 11-ата минута, когато Хорхе де Фрутос центрира отдясно, а Алваро Гарсия изпрати топката в мрежата.

В 28-ата минута положението за Хетафе се усложни още повече. Джене Даконам влезе остро с шпагат отзад в краката на откъсващия се Гарсия и получи директен червен картон.

Въпреки че останаха с човек по-малко, домакините успяха да стигнат до попадение в 45-ата минута чрез Кико Фемения. Голът обаче бе отменен, тъй като топката бе напуснала пределите на терена по време на атаката.

В 57-ата минута Хетафе все пак възстанови равенството. Франчо центрира отляво, а Мартин Сатриано засече топката с глава и я изпрати в мрежата за 1:1.

Така двата отбора поделиха точките и вече имат по 9 в актива си. Райо Валекано заема 13-ото място в класирането, докато Хетафе е непосредствено след него на 14-ата позиция.

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Снимки: Gettyimages

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