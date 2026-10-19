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Де Дзерби забрани смартфоните в Тотнъм, щяло да помогне

  • 19 окт 2026 | 17:32
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Тотнъм се намира на самото дъно в класирането на Премиър лийг, без нито една победа в първите шест кръга, което вдигна тревога от най-висока степен в клуба! Въпреки че през лятото бяха похарчени 450 милиона евро за цели десет нови попълнения, играта на отбора изглежда напълно разнебитена. В тази връзка мениджърът Роберто Де Дзерби реши да предприеме драстичен ход, като заведе отбора на кратък подготвителен лагер в Марбея.

Според информация на „Гардиън“ там италианецът е забранил на футболистите да използват мобилните си телефони по време на закуска, обяд и вечеря. Целта е проста, но за съвременния футбол доста радикална – да накара звездите за стотици милиони най-накрая да разговарят помежду си и да изградят толкова необходимото доверие!

На пресконференцията преди сблъсъка с Ковънтри, насрочен за този понеделник, Де Дзерби разясни мотивите зад това си решение.

“Идеята е да си осигурим повече време, в което играчите да общуват помежду си. Проведохме няколко важни срещи, на които анализирахме цялостната тактическа постройка и индивидуалните изисквания към всеки. Някои вечери бяха резервирани единствено за футболистите, други – за спортно-техническия щаб. Това не е наказание или налагане на диктатура – момчетата имат пълна свобода на движение в Марбея. Същността е във времето, прекарано заедно, далеч от ежедневното напрежение, тъй като липсата на пълноценна предсезонна подготовка заради Световното първенство и късните трансфери ни попречиха да се сработим”, обясни мениджърът.

Италианският тактик припомня, че е организирал подобни практики и по време на престоя си в Марсилия и ги намира за изключително резултатни. Решението за пътуването до Марбея е било взето след директна съгласуваност с ръководните фактори в клуба – Винай Венкатешам, Йохан Ланге и собственика на Тотнъм.

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