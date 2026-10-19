Стоилов най-после доволен от играта на Гьозтепе

Българският треньор Станимир Стоилов за първи път от началото на сезона в турската Суперлига беше доволен от представянето на неговия отбор Гьозтепе, който спечели с 2:1 като гост на Коджаелиспор в 8-ия кръг.

Мъри Стоилов и Гьозтепе продължиха възхода си за втора поредна победа

Измирчани записаха втората си победа от началото на сезона и постепенно започнаха да се изкачва в класирането, като се придвижи на 13-о място с с 9 точки. Някои от контузените се върнаха в състава, а българският треньор вече разполага с много повече опции. Съперникът им от Измит беше на 6-о място, но слезе с две позиции надолу.

„Беше наистина труден, много труден мач. Защото играхме срещу добър противник. Играхме срещу амбициозен отбор с добър треньор. Най-важното за нас беше да подобрим представянето си и сега го постигнахме на терена. Мисля, че сме дори по-добри от миналата седмица и показахме още по-добро представяне. Моите играчи наистина започват да достигат нивото, което искам сега, и го подобряват всеки ден“, коментира Стоилов пред beIN SPORTS след победата срещу Коджаелиспор.

Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov, Kocaelispor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. https://t.co/IMBgiML0My #Göztepe https://t.co/PLL1PVBAlU — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 18, 2026

Освен, че играта е достигнала желаното ниво, Стоилов още каза: „В същото време днес показахме и добро защитно представяне като отбор. Бих искал да поздравя цялото семейство Гьозтепе за тази победа. Надявам се да продължим така, да продължим да печелим и да се подобряваме и да достигнем местата, които заслужаваме, възможно най-скоро“.

Стоилов подчерта важността на постигането на отборния синхрон, но имаше забележки към терена: „В момента сме на прав път. В същото време теренът днес попречи и на двата отбора да играят добре. Можем да кажем, че спечелихме мача благодарение на решителността на играчите“, обясни още българският специалист.

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