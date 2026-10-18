Де Дзерби: Ричарлисон вече не е мой проблем

Старши треньорът на Тотнъм Роберто Де Дзерби за пореден път бе попитан за ситуацията на Ричарлисон. Бразилецът не е част от състава за Премиър лийг, а през седмицата игра за тима до 21 години, като отношенията му с наставника въобще не са добри.

“Това вече не е мой проблем. Трябва да попитате други хора (шефовете на Тотнъм). Не е мой проблем. Знам, че като треньор трябва да подкрепям и да поемам отговорност дори в случаите, когато не е моя. Не съм решавал нищо в тази ситуация. Ако иска да говори с мен, знае къде да ме намери. Нямам проблем с никого, но не искам да говоря повече за това, защото концентрацията ми е върху мача с Ковънтри”, коментира Де Дзерби.

Roberto De Zerbi on Richarlison 🗣️ "It's not my problem anymore. You have to ask Vinai & Johan. It's not my problem. I know as a coach I have to accept, to support pressure, to take responsibility even if it's not my responsibility, because I didn't decide. I have not decided… https://t.co/0fn4s8ZBCy — Talk Tottenham (@talktottenhamtt) October 18, 2026

Утре неговият тим приема Ковънтри с надеждата да вземе първа победа в първенството за този сезон. “Шпорите” започнаха много слабо сезона и имат три точки, като заемат последното място в класирането. “Ковънтри е добър отбор и имаше фантастичен минал сезон в Чемпиъншип. Те играят с енергия и имат качество, но ние сме Тотнъм. Искаме да покажем качествата си и да заслужим победата”, заяви Де Дзерби относно предстоящия двубой.

Dejan Kulusevski could make his first appearance for Tottenham in 526 days against Coventry City on Monday as he nears a return from a complicated knee injury. The 26-year-old has not played for Tottenham since their 2-0 defeat by Crystal Palace in May 2025 — when he was substituted off in the 19th minute — but will be included in the matchday squad for the visit of Coventry. The Sweden international’s most recent match for Spurs came under then-manager Ange Postecoglou — he did not make an appearance during Thomas Frank or Igor Tudor’s stints in charge in north London but could finally make his return to action for Roberto De Zerbi’s side. Full story from @amelieaclaydon and @Millar_Colin ⬇️ https://t.co/GgukQ8VCXR — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 18, 2026

Италианецът разкри, че Савиньо ще отсъства няколко седмици поради мускулна контузия. Утре лондончани ще бъдат и без Лукас Бергвал, който има проблем с коляното и се очаква да е извън терените около две седмици. Добрата новина е завръщането н Деян Кулушевски. Той ще е в групата за двубоя за първи път от май 2025 г.

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