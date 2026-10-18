Де Дзерби: Ричарлисон вече не е мой проблем

Старши треньорът на Тотнъм Роберто Де Дзерби за пореден път бе попитан за ситуацията на Ричарлисон. Бразилецът не е част от състава за Премиър лийг, а през седмицата игра за тима до 21 години, като отношенията му с наставника въобще не са добри.
“Това вече не е мой проблем. Трябва да попитате други хора (шефовете на Тотнъм). Не е мой проблем. Знам, че като треньор трябва да подкрепям и да поемам отговорност дори в случаите, когато не е моя. Не съм решавал нищо в тази ситуация. Ако иска да говори с мен, знае къде да ме намери. Нямам проблем с никого, но не искам да говоря повече за това, защото концентрацията ми е върху мача с Ковънтри”, коментира Де Дзерби.
Утре неговият тим приема Ковънтри с надеждата да вземе първа победа в първенството за този сезон. “Шпорите” започнаха много слабо сезона и имат три точки, като заемат последното място в класирането. “Ковънтри е добър отбор и имаше фантастичен минал сезон в Чемпиъншип. Те играят с енергия и имат качество, но ние сме Тотнъм. Искаме да покажем качествата си и да заслужим победата”, заяви Де Дзерби относно предстоящия двубой.
Италианецът разкри, че Савиньо ще отсъства няколко седмици поради мускулна контузия. Утре лондончани ще бъдат и без Лукас Бергвал, който има проблем с коляното и се очаква да е извън терените около две седмици. Добрата новина е завръщането н Деян Кулушевски. Той ще е в групата за двубоя за първи път от май 2025 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google