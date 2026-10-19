Бен Симънс: Ако не обичах играта, щях да си стоя вкъщи

На фона на кошмарната контузия на Бен Симънс, която проваля завръщането му в НБА, в документален филм на ESPN "Да бъдеш Бен", австралиецът разкрива любовта си към баскетбола.

"Играл съм с контузии, чупил съм си крака, преминавал съм през рехабилитация, претърпял съм няколко операции на гърба. Минал съм през всичко това. Ако не обичах играта, повярвайте ми, щях да си стоя вкъщи“, коментира Симънс. „Щях да ходя за риба. Можех още сега да замина за Австралия, да си взема хубава къща край рифа и да си ловя риба. Можех да си намеря съпруга, да имам деца и просто да приключа с всичко това. Но просто... обичам това нещо", казва Симънс в документалния филм.

Тежък удар за Сакраменто: Бен Симънс скъса ахилесово сухожилие

През изминалото лято Симънс парафира едногодишен договор със Сакраменто Кингс, след като преди това пропусна целия сезон 2025/26, за да се възстанови от поредица здравословни проблеми и да се върне в оптимална форма. Той впечатли треньорския щаб по време на индивидуалните си тренировки, с което си спечели място в редиците на тима от Западната конференция.

Австралийското крило продължи със силните изяви и в подготвителния лагер, както и в предсезонните контроли. В три мача Симънс записа средно по 6,7 точки, 5,0 борби и 4,7 асистенции за 17,5 минути на паркета. В последната проверка срещу Сан Антонио Спърс, загубена от Сакраменто с 97:126, той се отличи с 14 точки, 8 борби и 7 асистенции за 26 минути игра.

Скъсаното ахилесово сухожилие е поредното сериозно изпитание за Симънс, който през последните години водеше непрестанна битка с усложнения в областта на гърба. Новата тежка контузия поставя под сериозна въпросителна бъдещето на избрания под №1 в Драфта на НБА от Филаделфия Сиксърс през 2016 година играч в професионалния баскетбол.

30-годишният Симънс е играл в кариерата си още за Бруклин Нетс и Лос Анджелис Клипърс.

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Снимки: Gettyimages