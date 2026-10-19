Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Бен Симънс: Ако не обичах играта, щях да си стоя вкъщи

  • 19 окт 2026 | 11:39
  • 221
  • 0
Бен Симънс: Ако не обичах играта, щях да си стоя вкъщи

На фона на кошмарната контузия на Бен Симънс, която проваля завръщането му в НБА, в документален филм на ESPN "Да бъдеш Бен", австралиецът разкрива любовта си към баскетбола.

"Играл съм с контузии, чупил съм си крака, преминавал съм през рехабилитация, претърпял съм няколко операции на гърба. Минал съм през всичко това. Ако не обичах играта, повярвайте ми, щях да си стоя вкъщи“, коментира Симънс. „Щях да ходя за риба. Можех още сега да замина за Австралия, да си взема хубава къща край рифа и да си ловя риба. Можех да си намеря съпруга, да имам деца и просто да приключа с всичко това. Но просто... обичам това нещо", казва Симънс в документалния филм.

Тежък удар за Сакраменто: Бен Симънс скъса ахилесово сухожилие
Тежък удар за Сакраменто: Бен Симънс скъса ахилесово сухожилие

През изминалото лято Симънс парафира едногодишен договор със Сакраменто Кингс, след като преди това пропусна целия сезон 2025/26, за да се възстанови от поредица здравословни проблеми и да се върне в оптимална форма. Той впечатли треньорския щаб по време на индивидуалните си тренировки, с което си спечели място в редиците на тима от Западната конференция.

Австралийското крило продължи със силните изяви и в подготвителния лагер, както и в предсезонните контроли. В три мача Симънс записа средно по 6,7 точки, 5,0 борби и 4,7 асистенции за 17,5 минути на паркета. В последната проверка срещу Сан Антонио Спърс, загубена от Сакраменто с 97:126, той се отличи с 14 точки, 8 борби и 7 асистенции за 26 минути игра.

Скъсаното ахилесово сухожилие е поредното сериозно изпитание за Симънс, който през последните години водеше непрестанна битка с усложнения в областта на гърба. Новата тежка контузия поставя под сериозна въпросителна бъдещето на избрания под №1 в Драфта на НБА от Филаделфия Сиксърс през 2016 година играч в професионалния баскетбол.

30-годишният Симънс е играл в кариерата си още за Бруклин Нетс и Лос Анджелис Клипърс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Монтана срази Берое с 30 точки на Даниела Уолън

Монтана срази Берое с 30 точки на Даниела Уолън

  • 18 окт 2026 | 22:12
  • 745
  • 0
Черно море записа втори успех в Sesame НБЛ

Черно море записа втори успех в Sesame НБЛ

  • 18 окт 2026 | 20:16
  • 1815
  • 6
Босът на Апоел със силни думи след впечатляващата победа над Панатинайкос

Босът на Апоел със силни думи след впечатляващата победа над Панатинайкос

  • 18 окт 2026 | 17:55
  • 1465
  • 2
Серхио Люл не спира да пише история с екипа на Реал Мадрид, наниза 5 тройки за 12 минути

Серхио Люл не спира да пише история с екипа на Реал Мадрид, наниза 5 тройки за 12 минути

  • 18 окт 2026 | 16:48
  • 2643
  • 3
Джейлън Браун: ЛеБрон Джеймс е най-великият в историята, чест е да играя с него

Джейлън Браун: ЛеБрон Джеймс е най-великият в историята, чест е да играя с него

  • 18 окт 2026 | 16:19
  • 2174
  • 3
Обрадович с ново сериозно постижение в легендарната си кариера

Обрадович с ново сериозно постижение в легендарната си кариера

  • 18 окт 2026 | 15:19
  • 993
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

ЦСКА обявява до два дни дали ще домакинства срещу Славия на “Армията”

  • 19 окт 2026 | 11:51
  • 2671
  • 8
Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

Левски качва Бурас на самолета за Пилзен, двама са аут

  • 19 окт 2026 | 12:09
  • 1750
  • 0
Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

Каква е конкуренцията на Карлос Насар за Световното?

  • 19 окт 2026 | 10:32
  • 5090
  • 5
Последни два мача за Купата

Последни два мача за Купата

  • 19 окт 2026 | 09:00
  • 75364
  • 16
Двама национали гостуват на Sportal.bg

Двама национали гостуват на Sportal.bg

  • 19 окт 2026 | 10:47
  • 1105
  • 1
Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
  • 34772
  • 37