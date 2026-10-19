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Тежък удар за Сакраменто: Бен Симънс скъса ахилесово сухожилие

  • 19 окт 2026 | 09:09
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Тежък удар за Сакраменто: Бен Симънс скъса ахилесово сухожилие

Опитът на Бен Симънс да възроди баскетболната си кариера в Сакраменто Кингс претърпя съкрушителен крах още преди официалния старт на кампанията. 30-годишният гард е получил скъсване на дясното ахилесово сухожилие по време на тренировъчно занимание в неделя.

Според официалната информация от клуба от Калифорния, Симънс ще трябва да се подложи на хирургическа интервенция. Инцидентът идва само три дни преди откриващия мач на Сакраменто за сезона – гостуване на Лос Анджелис Клипърс в сряда вечер. Новината бе съобщена първо от журналиста на ESPN Шамс Чарания.

Австралиецът подписа едногодишен договор за с „кралете“ през септември с амбицията да се завърне на най-високо ниво в НБА, след като пропусна изминалия сезон заради възстановяване от здравословни проблеми.

„Бил съм повалян и преди, но винаги съм намирал начин да се изправя. Този път няма да бъде по-различно“, заяви Симънс в профила си в социалните мрежи след тежката диагноза.

Симънс бе избран под номер 1 в Драфта през 2016 година от Филаделфия 76ърс след силен сезон в колежанското първенство. Въпреки че пропусна дебютната си година поради травма на крака, той бързо се превърна във водеща фигура: спечели приза за „Новобранец на годината“ през сезон 2017/18, участва три пъти в Мача на звездите и заслужи място в Третия идеален отбор на асоциацията през сезон 2019/20, както и два поредни избора в Първия отбор на най-добрите защитници.

Кариерата му обаче пое в низходяща посока, след като не игра през целия сезон 2021/22 заради проблеми с психичното здраве, контузии и желание да напусне Филаделфия. Симънс премина в Бруклин Нетс в началото на 2022 година, но хроничните болки в гърба продължиха да ограничават изявите му. След като прекара два сезона и половина в Бруклин, той бе освободен през февруари 2025 година и завърши въпросната кампания в Лос Анджелис Клипърс като резерва.

В периодите си с екипите на Бруклин и Клипърс гардът записваше скромните за стандартите си показатели от 5.9 точки, 5.8 борби и 5.8 асистенции на мач. В тазгодишната предсезонна подготовка с екипа на Сакраменто той взе участие в две срещи, като се отчете с впечатляващите 10.5 точки, 4.0 борби и 4.0 асистенции средно на мач.

Сакраменто завърши миналата кампания с разочароващ баланс от 22 победи и 60 загуби. Тимът се намира в процес на преустройство и гради бъдещето си около новобранеца Дариъс Акъф-младши, който бе избран под №7 в Драфта на НБА през 2026 година след забележителен първи сезон в Арканзас.

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